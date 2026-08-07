Migrantes y Agus Bernasconi se unen en "Si No Es con Vos", una canción marcada por la nostalgia
Migrantes y Agus Bernasconi lanzaron “Si No Es con Vos”, una canción sobre el desamor y la nostalgia que marca una nueva etapa sonora para la banda argentina.
Migrantes presentó junto a Agus Bernasconi su nuevo sencillo, “Si No Es con Vos”, una colaboración que explora el desamor, los recuerdos y la dificultad de dejar atrás a una persona que todavía ocupa un lugar importante.
La canción propone una historia atravesada por la ausencia y el deseo de aferrarse a un amor que ya no puede recuperarse. A lo largo de la letra, la voz protagonista expresa la imposibilidad de reemplazar a quien se fue y plantea una elección: continuar ligada a ese recuerdo antes que comenzar una nueva relación sin sentir lo mismo.
Con una combinación de nostalgia y aceptación, este tema se construye desde una mirada íntima sobre el desamor. La propuesta busca transmitir esa sensación de saber que una historia llegó a su final, pero que los sentimientos todavía permanecen.
El lanzamiento cuenta con la producción musical de Nico Valdi y se suma a la nueva etapa sonora que Migrantes viene desarrollando en sus últimos trabajos. En esta oportunidad, el proyecto se distancia de sus habituales canciones de perfil más festivo para explorar una identidad más orgánica, con instrumentos y arreglos vinculados al folklore y a diferentes sonidos de raíz argentina.
Esta búsqueda representa una nueva faceta para la banda, que continúa ampliando sus posibilidades dentro de la escena musical y demostrando su capacidad para combinar géneros y estilos sin perder su identidad.
El presente de Migrantes
Formado en la provincia de Buenos Aires, Migrantes está liderado por Facundo García, en voz, y Nicolás Valdi, encargado de la producción musical. El proyecto logró posicionarse dentro de la escena urbana y tropical argentina y alcanzó una gran repercusión internacional.
Uno de sus mayores éxitos fue “Si me tomo una cerveza”, canción que acumuló cientos de millones de reproducciones y obtuvo reconocimientos de Platino. A lo largo de su trayectoria, el dúo también compartió canciones con diferentes artistas y consolidó una propuesta basada en la fusión de la cumbia y el pop con elementos propios de la música argentina.
Ahora, con Agus Bernasconi como invitado, Migrantes abre una nueva etapa con “Si No Es con Vos”, una canción que pone el foco en el costado más sensible y nostálgico de su propuesta.
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