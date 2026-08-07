Migrantes y Agus Bernasconi se unen en "Si No Es con Vos", una canción marcada por la nostalgia

El presente de Migrantes

Formado en la provincia de Buenos Aires, Migrantes está liderado por Facundo García, en voz, y Nicolás Valdi, encargado de la producción musical. El proyecto logró posicionarse dentro de la escena urbana y tropical argentina y alcanzó una gran repercusión internacional.

Uno de sus mayores éxitos fue “Si me tomo una cerveza”, canción que acumuló cientos de millones de reproducciones y obtuvo reconocimientos de Platino. A lo largo de su trayectoria, el dúo también compartió canciones con diferentes artistas y consolidó una propuesta basada en la fusión de la cumbia y el pop con elementos propios de la música argentina.

Ahora, con Agus Bernasconi como invitado, Migrantes abre una nueva etapa con “Si No Es con Vos”, una canción que pone el foco en el costado más sensible y nostálgico de su propuesta.