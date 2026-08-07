Roberto García Moritán rompió el silencio sobre Emily Ceco y Virginia Gallardo: "Dedíquense a sus vidas"
Roberto García Moritán reaccionó ante las versiones que circularon sobre su situación sentimental y cuestionó a quienes difundieron los rumores.
En medio de las versiones que comenzaron a circular sobre su vida privada, Roberto García Moritán decidió salir públicamente a responder. El exfuncionario fue relacionado en los últimos días con Emily Ceco y Virginia Gallardo, dos nombres que aparecieron vinculados a su presente sentimental.
La primera versión tomó fuerza después de que el periodista Andrés Amores registrara al empresario junto a Emily Ceco, exparticipante de Love Is Blind Argentina, mientras ambos caminaban por Palermo. Las imágenes fueron compartidas posteriormente en las redes sociales del periodista.
A partir de ese episodio surgieron nuevas especulaciones. En LAM, Pilar Smith y Pepe Ochoa se hicieron eco de las versiones y sumaron el nombre de Virginia Gallardo, modelo y actual diputada de La Libertad Avanza, a la supuesta lista de mujeres vinculadas sentimentalmente con García Moritán.
Frente a la repercusión que alcanzaron esas versiones, el exfuncionario decidió hablar directamente con sus seguidores. Durante un vivo realizado en su cuenta de Instagram, manifestó su malestar y cuestionó a quienes, según él, construyen información sobre su vida personal: "Qué triste tiene que ser tu realidad para que tu vida profesional se centre en hablar de otros diciendo mentiras y tirando mier… todo el tiempo".
Lejos de limitarse a negar los rumores, García Moritán también apuntó contra quienes realizan comentarios sobre él y su familia. En ese sentido, sostuvo: "Qué triste hacer de tu vida el hablar mal de otras personas, pobre gente, Dios mío".
El empresario insistió con sus críticas y aseguró que las versiones difundidas no solo lo afectan a él, sino también a sus seres queridos. "Se van a querer matar por toda esa mala leche con la que hablan de mí y mi familia, y cómo inventan situaciones", expresó durante la transmisión.
La definición de García Moritán sobre su situación sentimental
En medio de sus descargos, García Moritán también aprovechó para aclarar cuál es actualmente su situación sentimental. Ante las versiones que lo relacionaban con las dos figuras mencionadas, fue categórico al asegurar que no se encuentra en pareja: "Estoy soltero. Dedíquense a sus vidas".
La transmisión también tuvo otro capítulo vinculado con su futuro, aunque esta vez en el terreno político. El exfuncionario confirmó que tiene previsto presentarse como candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
"Voy a competir el año que viene en el Partido Demócrata Progresista. Háganme mucha mala prensa", manifestó al referirse a sus próximos objetivos políticos.
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