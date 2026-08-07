Roberto García Moritán rompió el silencio sobre Emily Ceco y Virginia Gallardo: "Dedíquense a sus vidas"

El empresario insistió con sus críticas y aseguró que las versiones difundidas no solo lo afectan a él, sino también a sus seres queridos. "Se van a querer matar por toda esa mala leche con la que hablan de mí y mi familia, y cómo inventan situaciones", expresó durante la transmisión.

La definición de García Moritán sobre su situación sentimental

En medio de sus descargos, García Moritán también aprovechó para aclarar cuál es actualmente su situación sentimental. Ante las versiones que lo relacionaban con las dos figuras mencionadas, fue categórico al asegurar que no se encuentra en pareja: "Estoy soltero. Dedíquense a sus vidas".

La transmisión también tuvo otro capítulo vinculado con su futuro, aunque esta vez en el terreno político. El exfuncionario confirmó que tiene previsto presentarse como candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

"Voy a competir el año que viene en el Partido Demócrata Progresista. Háganme mucha mala prensa", manifestó al referirse a sus próximos objetivos políticos.