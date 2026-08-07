Imputaron a Thiago Medina por presunto abuso sexual con acceso carnal contra su prima

La situación habría ocurrido en una vivienda ubicada en la calle Vilela, en Virrey del Pino. Según fuentes policiales, los primos residían a unas seis o siete cuadras de distancia, aunque no tenían un vínculo cotidiano.

La denuncia se hizo pública luego de que el periodista Mati Gonz difundiera el caso en sus redes sociales. Posteriormente, la presentación quedó formalmente radicada ante las autoridades.

El relato de Iara Ledesma

La joven aseguró que durante varios años mantuvo silencio sobre lo ocurrido. Según contó, recién a los 15 años pudo hablar por primera vez sobre la situación. Su testimonio se conoció públicamente durante una entrevista en LAM (América TV), donde relató el impacto que tuvo lo sucedido.

“Estaba mal constantemente, pero bueno, no lo contaba”, expresó. También explicó por qué decidió no hablar inicialmente con su madre: “Ella trabajaba y no quería cargarla con esto”.

Al reconstruir aquella noche, Ledesma afirmó: “Yo estaba acostada en mi pieza cuando Thiago estaba con mi hermano y bueno, estaban jugando a los juegos. Y él se mete a mi cama y me empieza a tocar”.

Según su relato, antes de recurrir a la Justicia tuvo un encuentro junto a su madre con integrantes de la familia Medina. En esa reunión, sostuvo que Thiago habría reconocido lo ocurrido entre lágrimas. “Él lo contó llorando, que lo perdone, que él no quería hacer eso, pero que lo perdonen”, aseguró.

La madre de Iara, según contó la joven, respondió que no podía perdonarlo, aunque en ese momento decidió no iniciar ninguna acción judicial. La familia habría acordado entonces mantener la situación dentro del ámbito privado.

La versión que circuló durante años

Ledesma también señaló a integrantes de la familia de Medina y aseguró que, con el paso del tiempo, comenzaron a circular versiones que ponían en duda su relato.

Según contó, Brisa, hermana gemela de Thiago, le había manifestado su respaldo durante aquel encuentro. Sin embargo, posteriormente Camila, otra hermana del ex Gran Hermano, habría comenzado a sostener ante personas del barrio que la denuncia era falsa.

“Hace poco me enteré que estuvo hablando de mí, que yo mentía con todo esto”, afirmó Ledesma.

La presentación formal se realizó en el Centro de la Mujer y la Familia de Virrey del Pino, con intervención de la Secretaría de la Mujer de La Matanza. La denunciante instó la acción penal, aunque no pidió medidas cautelares contra Medina.

Al referirse a lo que espera del proceso judicial, Ledesma expresó: “Yo quiero que salga todo, que sea todo legal y que salga por la justicia, que si es mentira o es verdad”.

Qué dijo Thiago Medina tras la denuncia

La acusación tomó estado público el jueves 31 de julio. Ese mismo día, Medina difundió un comunicado a través de sus redes sociales y rechazó de manera contundente los hechos que se le atribuyen.

“Quiero expresar que niego de manera categórica los hechos que se me atribuyen”, sostuvo el ex participante de Gran Hermano.

En ese mensaje también explicó que había puesto el tema en manos de su abogado y manifestó su voluntad de colaborar con la investigación judicial. Además, anticipó que evitaría realizar nuevas declaraciones públicas “por respeto a la investigación y a todas las personas involucradas”.

Antes de publicar ese comunicado, Medina había sido consultado al aire de LAM por la periodista Pilar Smith y, según se informó, respondió: “Esta piba es la tercera o cuarta vez que me jode con eso”.

La causa continúa ahora bajo la órbita del fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil, debido a que Medina tenía 17 años cuando habrían ocurrido los hechos denunciados.