Ivana Nadal se refresca en las aguas de Tulum con una microbikini blanca ultracavada

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ivana Nadal (@ivinadal)

Con el pelo peinado hacia atrás y un make up no make up, la modelo posó para las fotos y llegó a coleccionar casi 12 mil “Me gusta” en tan solo una hora. “Estrenamos la 2da... ¿la viste?”, escribió en el pie de foto de la publicación, sembrando misterio entre sus poco más de 2 millones y medio de seguidores de Instagram.