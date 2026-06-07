Se esperan un millón de personas para despedir a Indio Solari: Axel Kicillof explicó los operativos

El operativo también incluirá la presencia de 60 promotores de salud distribuidos en los alrededores del predio para brindar orientación y asistencia a los asistentes.

Al comunicar las medidas previstas para la jornada, el mandatario bonaerense recomendó respetar los corredores de circulación, las vallas y los dispositivos de seguridad dispuestos en la zona para evitar aglomeraciones. Además, cerró su mensaje con una convocatoria especial a los seguidores del músico: “Cuidémonos entre todos”, una frase que vinculó al espíritu del propio Indio Solari y al clima de respeto que se busca mantener durante la despedida.

Operativo de seguridad despedida de Indio Solari 2

Los fanáticos de Indio Solari se preparan para despedirlo en una junta ricotera

Se espera un pico de 10.000 personas para despedir a uno de los grandes referentes del rock nacional.