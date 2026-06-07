Se esperan un millón de personas para despedir a Indio Solari: Axel Kicillof explicó los operativos
El gobernador bonaerense anunció un operativo de seguridad y otro de salud diseñados para organizar la masiva convocatoria en el velatorio del músico este 7 de junio. Ambulancias, postas sanitarias y medidas de prevención. Los detalles.
A través de sus redes sociales, Axel Kicillof dio a conocer los detalles del operativo de seguridad y asistencia sanitaria que se implementará durante la despedida de Carlos “Indio” Solari, prevista para este domingo 7 de junio en Avellaneda. Además, tras la noticia que sacude al país, el gobernador Kicillof resolvió que durante tres jornadas (iniciando este viernes) se duele al ídolo del rock nacional.
El gobernador informó que la Provincia de Buenos Aires acompañará a quienes deseen acercarse al Microestadio José María Gatica, en Parque Domínico, donde se realizará el velatorio desde las 11. Además, precisó que el ingreso peatonal estará habilitado por avenida Bartolomé Mitre y calle San Lorenzo, en dirección hacia Darwin.
En materia sanitaria, Kicillof anunció que se desplegarán tres postas del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), con una cobertura que contará con 17 ambulancias medicalizadas y un hospital móvil para atender cualquier eventualidad.
Las postas de asistencia médica estarán ubicadas en las intersecciones de Bartolomé Mitre y Darwin, Bartolomé Mitre y Armenia, y Bartolomé Mitre y Sadi Carnot. Asimismo, los hospitales Presidente Perón, Pedro Fiorito y Eduardo Wilde, junto con la UPA 2 de Avellaneda, permanecerán preparados para responder ante posibles contingencias.
El operativo también incluirá la presencia de 60 promotores de salud distribuidos en los alrededores del predio para brindar orientación y asistencia a los asistentes.
Al comunicar las medidas previstas para la jornada, el mandatario bonaerense recomendó respetar los corredores de circulación, las vallas y los dispositivos de seguridad dispuestos en la zona para evitar aglomeraciones. Además, cerró su mensaje con una convocatoria especial a los seguidores del músico: “Cuidémonos entre todos”, una frase que vinculó al espíritu del propio Indio Solari y al clima de respeto que se busca mantener durante la despedida.
Los fanáticos de Indio Solari se preparan para despedirlo en una junta ricotera
Se espera un pico de 10.000 personas para despedir a uno de los grandes referentes del rock nacional.
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