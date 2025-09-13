J Balvin se une a Ke Personajes y lanzan juntos el tema "Celosa"

La llegada de J Balvin a un proyecto de cumbia argentina marca un hito para el género, ya que la participación de un artista de renombre internacional abre nuevas puertas para Ke Personajes y amplía su llegada a un público más global. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales, y el videoclip oficial puede verse en YouTube, donde rápidamente comenzó a generar repercusión entre los fans de ambos artistas.