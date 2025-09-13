J Balvin se une a Ke Personajes y lanzan juntos el tema "Celosa"
El reggaetonero internacional y la banda de cumbia pop argentina presentan una colaboración que mezcla géneros y promete ser un hit.
En una movida que sorprendió al mundo de la música latina, J Balvin y Ke Personajes estrenaron su primera colaboración juntos: el tema “Celosa”. La canción, lanzada el 11 de septiembre de 2025, combina la cumbia romántica característica de Ke Personajes con los ritmos urbanos y el flow inconfundible del reggaetonero colombiano, creando un hit que ya comienza a sonar en radios y plataformas digitales de toda América Latina.
El videoclip, filmado en Tijuana, México, y dirigido por Fernando Lugo, acompaña la propuesta musical con una estética colorida y divertida que refleja la letra de la canción. “Celosa” aborda, con humor y cierta ironía, las dinámicas de las relaciones en la era digital, enfocándose en los celos y el control a través de las redes sociales.
Según cuentan los integrantes de Ke Personajes, la colaboración nació a partir de un contacto directo de J Balvin con la banda a través de redes sociales. Emanuel Noir, uno de los miembros, recordó que incluso antes de esta unión, la banda solía incluir canciones de Balvin en sus shows, lo que facilitó la química musical entre ambos.
La llegada de J Balvin a un proyecto de cumbia argentina marca un hito para el género, ya que la participación de un artista de renombre internacional abre nuevas puertas para Ke Personajes y amplía su llegada a un público más global. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales, y el videoclip oficial puede verse en YouTube, donde rápidamente comenzó a generar repercusión entre los fans de ambos artistas.
Con “Celosa”, Ke Personajes y J Balvin no solo cruzan fronteras musicales, sino que también confirman que la mezcla de géneros y estilos puede convertirse en un puente entre culturas y públicos distintos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario