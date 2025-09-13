La reacción de Cata por el grave accidente de Thiago Medina: "Rezando"
María Laura Álvarez, ex GH 2022, habló por C5N sobre el incidente que sufrió su excompañero de reality.
El viernes por la noche, Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, sufrió un grave accidente en su moto y fue internado de urgencia. Mientras continúa internado, varios de sus ex compañeros hablaron al respecto y le desearon pronta recuperación. Una de ellas fue Cata, que manifestó su preocupación por el estado de Thiago.
“Estoy rezando y pidiendo que esté bien y estoy esperando que se recupere pronto. Todo esto genera preocupación en su familia y todos los que lo queremos ”, dijo la ex participante de Gran Hermano en diálogo con C5N.
Sobre la personalidad de Thiago, Cata aseguró que es un niño amoroso, buen padre y buen compañero”.
”Él siempre tuvo una vida difícil y yo me alegré mucho de que había podido cambiar muchísimo su realidad. Estaba viviendo una vida que siempre soñó”, agregó Cata.
Daniela Celis contó preocupantes detalles de la salud de Thiago Medina tras el grave accidente que sufrió
La ex pareja de Thiago, Daniela Celis, contó nuevos y duros detalles sobre su delicado estado de salud.
"Pestañela", conocida así desde su participación en GH y madre de las hijas de Thiago, pasó la noche en la clínica de Moreno donde quedó internado el joven tras el brutal accidente de tránsito que sufrió mientras circulaba en su moto por la Ruta 7, a la altura de Francisco Álvarez, y que lo dejó en grave estado.
Durante la medianoche, la streamer contó en sus redes que Medina había sido ingresado a quirófano. Entonces, este sábado, a la primera hora de la mañana, Celis contó cómo salió la intervención quirúrgica y cómo se encontraba su expareja tras la delicada operación.
"Thiago en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva completamente sedado", contó Pestañela a través de una historia de Instagram.
"Presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo", agregó Daniela dando cuenta la gravedad de la situación que afronta el padre de sus hijas Laia y Aimé.
"Seguimos esperando parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora. Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado. Toda la luz es bien recibida, Gracias", concluyó la ex Gran Hermano.
