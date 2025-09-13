La reacción de Cata por el grave accidente de Thiago Medina: "Rezando"

La ex pareja de Thiago, Daniela Celis, contó nuevos y duros detalles sobre su delicado estado de salud.

"Pestañela", conocida así desde su participación en GH y madre de las hijas de Thiago, pasó la noche en la clínica de Moreno donde quedó internado el joven tras el brutal accidente de tránsito que sufrió mientras circulaba en su moto por la Ruta 7, a la altura de Francisco Álvarez, y que lo dejó en grave estado.

Durante la medianoche, la streamer contó en sus redes que Medina había sido ingresado a quirófano. Entonces, este sábado, a la primera hora de la mañana, Celis contó cómo salió la intervención quirúrgica y cómo se encontraba su expareja tras la delicada operación.

"Thiago en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva completamente sedado", contó Pestañela a través de una historia de Instagram.

"Presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo", agregó Daniela dando cuenta la gravedad de la situación que afronta el padre de sus hijas Laia y Aimé.

"Seguimos esperando parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora. Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado. Toda la luz es bien recibida, Gracias", concluyó la ex Gran Hermano.