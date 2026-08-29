Jack Barton, de "Heartstopper" a la mira de James Bond: el sorpresivo favorito para interpretar al agente 007

Aunque estos proyectos le permitieron sumar experiencia, ninguno de sus personajes lo convirtió hasta el momento en una figura de alcance mundial. Precisamente por eso, su nombre encajaría con una de las posibilidades que se manejan para esta nueva etapa de James Bond: apostar por un rostro que todavía no esté demasiado asociado a otros grandes personajes.

La idea permitiría construir una nueva identidad alrededor del agente secreto sin que el público tenga una imagen previa tan marcada del intérprete.

En ese sentido, Debbie McWilliams, histórica directora de casting de la saga, se manifestó anteriormente a favor de elegir a un actor que no tenga todavía un nivel de fama demasiado elevado. La intención sería preservar parte del misterio alrededor de Bond y permitir que el personaje tenga mayor peso que la celebridad que lo interpreta.

Los actores que compiten con Jack Barton para ser el próximo 007

Barton no sería el único que permanece en carrera. Las pruebas de pantalla previstas para comienzos de septiembre incluirían a varios nombres que desde hace tiempo aparecen relacionados con el proyecto.

Entre ellos se encuentran Jack Lowden, Callum Turner, Jacob Elordi, Paul Mescal y Harris Dickinson, todos con una exposición internacional considerablemente mayor a la del nuevo candidato.

Uno de los que logró posicionarse con fuerza es Callum Turner, esposo de Dua Lipa y conocido, entre otros trabajos, por su participación en Masters of the Air. El actor continúa apareciendo entre las alternativas para asumir el desafío.

Jacob Elordi también permanece dentro de las especulaciones después de haber sido señalado en reiteradas oportunidades como uno de los posibles sucesores de Daniel Craig.

La aparición de Barton en medio de figuras con carreras mucho más instaladas es justamente lo que convirtió su candidatura en una de las grandes sorpresas del proceso.

La nueva etapa de James Bond después de Daniel Craig

La definición del protagonista marcará el comienzo de una era completamente nueva para la franquicia. Daniel Craig interpretó a James Bond en cinco películas, iniciando su recorrido con Casino Royale en 2006 y despidiéndose definitivamente del personaje con No Time to Die en 2021.

Ahora, además del cambio frente a cámara, la próxima película contará con importantes nombres detrás del proyecto.

James Bond - Daniel Craig - 007

Denis Villeneuve, responsable de películas como Dune y Blade Runner 2049, estará al frente de la dirección, mientras que Steven Knight, creador de Peaky Blinders, será el encargado del guion.

La producción, en tanto, estará en manos de Amy Pascal y David Heyman.

Con las pruebas de pantalla cada vez más cerca, la incógnita continúa abierta. Sin embargo, la aparición de Jack Barton como uno de los candidatos con mayores posibilidades podría cambiar una carrera que, hasta ahora, parecía estar dominada por algunos de los actores jóvenes más reconocidos de Hollywood.