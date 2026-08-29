La familia de Rubén Rada donó a Peñarol el objeto más preciado del músico
Néstor Gonçalves le había regalado al cantante la remera. Ahora la familia del músico fallecido la donó al Museo de Peñarol.
Peñarol confirmó que la familia de Ruben Rada aceptó la invitación para participar del homenaje que el club y los hinchas le rendirán al músico, compositor y cantante, fallecido el miércoles 26 a los 83 años.
En un comunicado difundido este sábado en redes sociales, el club añadió que los familiares decidieron donar al Museo de Peñarol “la gloriosa camiseta número 5 que el Capitán de Capitanes Néstor Gonçalves le obsequió, y que el Negro adoptó como amuleto acompañándolo en cada viaje, en cada evento importante, hasta el último de sus días”.
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“Como respuesta a la invitación, además, su hijo Matías propuso que el Club comparta con su gente algunas de las fotos que muestran el genuino amor del Negro por Peñarol, que lo convirtió, sin dudas, en uno de los principales embajadores de nuestros colores alrededor del mundo”, agrega el texto, que se acompaña con imágenes de Rada en el estadio Campeón del Siglo, con la camiseta de Gonçalves y otras fotografías de décadas pasadas.
VIDEO: el último adiós a Rubén Rada fue al ritmo de "Muriendo de plena" con Natalia Oreiro y León Gieco
Bajo un manto de duelo oficial y entre el sonido amortiguado de la lluvia y los tambores, el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo de Uruguay se convirtió en el escenario del último y más emotivo show de Rubén Rada. Tras su fallecimiento a los 83 años, la máxima sede de la democracia uruguaya abrió sus puertas a un pueblo que no fue a llorar en silencio, sino a cantar y agradecer la vida del embajador máximo del candombe y la música rioplatense.
Último adiós a Rubén Rada: el dolor transformado en homenaje popular
Desde horas antes de la apertura fijada a las 14:00, una fila multitudinaria de uruguayos desafió el frío para agolparse sobre la avenida Libertador. Personas de todas las edades, desde niños con tamboriles de juguete hasta adultos mayores que crecieron con su música, esperaron pacientemente para ingresar al recinto reservado únicamente para las personalidades que dejan una huella imborrable en la identidad nacional.
Dentro del salón, el féretro de "El Negro" estuvo flanqueado por arreglos florales y la constante presencia de su círculo más íntimo: sus hijos Lucila, Julieta y Matías, junto a su esposa Patricia. El ambiente combinó el respeto solemne de las honras fúnebres de Estado con la calidez de un canto colectivo que brotaba espontáneamente.
Natalia Oreiro, Ricardo Mollo y León Gieco presentes en la despedida al Negro Rada
En lugar de un luto sombrío, las paredes de mármol del Salón de los Pasos Perdidos retumbaron cuando la multitud presente rompió a cantar al unísono estrofas de "Mi País" y las estrofas de "Muriendo de plena". Las muestras de afecto transformaron la despedida formal en un reflejo exacto de la obra de Rada: vitalidad, ritmo y comunidad.
La despedida trascendió fronteras y colores políticos. Al recinto se acercaron altas autoridades nacionales, como el presidente Yamandú Orsi y referentes de diversos sectores de la política, junto a importantes referentes de la cultura rioplatense como Natalia Oreiro, Ricardo Mollo, León Gieco y Dante Spinetta, quienes viajaron desde la Argentina para dar el presente.
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