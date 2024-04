Carlos Belloso pidió juicio político contra Javier Milei: "Este Gobierno es inoperante"

“El sector está en una situación muy peligrosa. Yo soy muy crítico de este gobierno, no lo voté y mi deseo profundo es que se vaya mañana mismo. No está en sus cabales, es inoperante, todo lo hace al revés. No hay ningún punto con el que uno pueda coincidir”, expresó el artista.

Y agregó: “Lo que está haciendo es muy peligroso y es una injusticia. No solamente ajusta por los jubilados y las tarifas, pero está atentando contra la soberanía, al hambre del pueblo. No hay que darle ni un minuto más a este gobierno, que es cruel, inhumano, inoperante y fuera de sus cabales”.

Carlos Belloso

Acto seguido, el conductor remarcó que el 56 por ciento de la población había votado al libertario. “Ese 56 por ciento es un porcentaje muy mentiroso porque es de balotaje. Votó el 70 por ciento del padrón, a ese porcentaje hay que ponerle un 56 por ciento que, en definitiva, sería mucho menos. Hubo un inicio de un cuarenta y pico por ciento, y el progreso de estas medidas inhumanas hacen pensar a la gente que este gobierno tiene que irse, entonces es un porcentaje mucho menor”, analizó Belloso.

Después, el actor analizó la posibilidad de sacar al mandatario del poder. "Está el juicio político, está el paro indeterminado de los gremios, están las manifestaciones. Fijate cómo las reprimen, porque no quieren los mecanismos democráticos que tiene el pueblo para quejarse, hacerse escuchar y peticionar a las autoridades. Este gobierno no negocia. Es de confrontación y lamentablemente hay que confrontar”, afirmó.