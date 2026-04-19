Javier Milei y Benjamín Netanyahu anunciaron vuelos directos y una nueva iniciativa geopolítica

En su discurso, el mandatario también hizo referencia al escenario internacional y al papel de Estados Unidos en Medio Oriente, al mencionar el liderazgo de Donald Trump en la región. Asimismo, recordó los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en la Argentina, y reafirmó el compromiso de su gobierno con el esclarecimiento de esos hechos y la lucha contra el terrorismo.

Por último, Milei reiteró su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén "cuando las condiciones lo permitan" y cerró su intervención con un mensaje orientado a reforzar la alianza política entre ambos países.