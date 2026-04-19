Javier Milei y Benjamín Netanyahu anunciaron vuelos directos y una nueva iniciativa geopolítica
Los mandatario encabezaron una conferencia donde confirmaron avances en conectividad y cooperación en inteligencia artificial.
Javier Milei encabezó en Jerusalén una conferencia conjunta con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la que anunció una serie de iniciativas vinculadas a la conectividad, la cooperación tecnológica y la política exterior.
Durante su exposición, el presidente argentino confirmó que a partir de noviembre comenzará a operar la primera ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv; y destacó que esta conexión representa un avance en materia de integración y sostuvo que permitirá fortalecer los lazos comerciales, turísticos y culturales.
En ese sentido, definió el vínculo entre ambos países como "una unión moral, espiritual y política", y remarcó la intención de su gobierno de consolidar una relación que considera estratégica.
En el plano tecnológico, se anunció la firma de un memorándum de entendimiento en inteligencia artificial, orientado al desarrollo conjunto de modelos, la formación de especialistas y la aplicación de estas herramientas en distintos sectores productivos. Javier Milei planteó que la cooperación en este campo busca posicionar a la Argentina dentro de las economías del conocimiento, sostuvo que los países que promueven la libertad deben liderar las transformaciones tecnológicas a nivel global y planteó el objetivo de convertir al país en un polo de desarrollo en inteligencia artificial.
Uno de los ejes centrales del anuncio fue la presentación de los denominados "Acuerdos de Isaac", una iniciativa impulsada por el gobierno argentino que busca replicar en América Latina el enfoque de los Acuerdos de Abraham. Según explicó Milei, la propuesta apunta a fortalecer vínculos diplomáticos, comerciales y estratégicos con Israel, además de coordinar políticas regionales en materia de seguridad, con foco en la lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico.
En su discurso, el mandatario también hizo referencia al escenario internacional y al papel de Estados Unidos en Medio Oriente, al mencionar el liderazgo de Donald Trump en la región. Asimismo, recordó los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en la Argentina, y reafirmó el compromiso de su gobierno con el esclarecimiento de esos hechos y la lucha contra el terrorismo.
Por último, Milei reiteró su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén "cuando las condiciones lo permitan" y cerró su intervención con un mensaje orientado a reforzar la alianza política entre ambos países.
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