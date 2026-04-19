¿Romance confirmado?: el notero de AZZ y la hincha de Boca viral coincidieron en el show del padre Guilherme
Nicolás Luaces y Daniela Iker compartieron imágenes juntos en el evento del padre Guilherme en homenaje al Papa Francisco y en las redes ya se habla de "romance".
Durante la noche del sábado, dos personajes que vienen dando vueltas en el universo viral se cruzaron en el homenaje al papa Francisco que brindó el padre Guilherme en Plaza de Mayo. Se trata de Nicolás Luaces y Daniela Iker, y en redes sociales ya se habla de romance.
Desde que este supuesto flechazo en las inmediaciones de la cancha de Boca ocurrió, los tórtolos virales no dejaron de dar notas ni de mostrarse en distintos lugares y, como era de esperarse, el nuevo encuentro no pasó desapercibido. Luaces y la morocha hincha de Boca asistieron a una fiesta en el marco del evento que encabezó el DJ católico portugués, y compartieron imágenes y videos en sus redes, donde se los vio juntos, sonrientes y en una dinámica que muchos usuarios interpretaron como algo más que una simple coincidencia.
La escena se volvió rápidamente material de especulación. Sin embargo, las aguas están divididas: mientras algunos hablan de "shippeo", otros sostienen que se trata de algo armado para volverse viral, y será el tiempo el que determine cuál es la realidad.
Ahí es donde aparece un condimento extra, porque la parejita también sirvió para disipar, al menos en parte, el ruido por el clima enardecido que atraviesa el canal AZZ por problemas con los trabajadores. Lo cierto es que, armado o no, Nico Luaces y Dani se muestran juntos y parece haber muy buena onda entre ellos.
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Quién es Nicolás Luaces, el periodista que coqueteó con la morocha hincha de Boca en La Bombonera
Nicolás Luaces es un periodista deportivo que en los últimos días logró una fuerte repercusión en redes sociales a partir de una entrevista que se viralizó durante la cobertura de un partido.
Actualmente integra el canal de streaming AZZ, impulsado por Flavio Azzaro, donde cumple funciones como cronista y participa en contenidos vinculados al mundo del fútbol. Su trabajo está centrado principalmente en la calle, con notas a hinchas en las inmediaciones de los estadios, tanto en la previa como al finalizar los encuentros.
Antes de su presente en plataformas digitales, también tuvo pasos por medios tradicionales, con experiencia en radio, lo que le permitió afianzarse dentro del ámbito del periodismo deportivo. En cuanto a su perfil personal, Luaces es hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata, un dato que él mismo ha mencionado públicamente y que forma parte de su identidad dentro del ambiente futbolero.
Su estilo está marcado por un tono descontracturado y cercano, propio del ecosistema del streaming, donde predominan la espontaneidad, la interacción directa con el público y situaciones que muchas veces se salen del formato clásico de entrevista.
Su nombre comenzó a circular con fuerza luego de protagonizar un intercambio con una hincha de Boca Juniors, en el que la charla pasó de lo futbolístico a un tono más distendido y personal. El momento, que combinó humor y naturalidad, se replicó rápidamente en redes sociales.
La escena que lo volvió viral ocurrió durante una cobertura en la previa de un partido de Boca Juniors, cuando Nicolás Luaces entrevistaba a una hincha llamada Daniela. La charla arrancó con preguntas típicas sobre el equipo, pero rápidamente derivó en un intercambio más personal y distendido. Entre risas y comentarios cómplices, el periodista le propuso que siguiera la cuenta del canal y luego fue un paso más allá al preguntarle si también quería seguirlo a él. La joven accedió y hasta lo invitó a que le pasara su Instagram, desatando un momento de coqueteo en vivo que explotó en redes.
Quién es la morocha hincha de Boca que sedujo a un notero de streaming: se llama Daniela Iker y es psicóloga
Luego del triunfo de Boca Juniors ante Barcelona de Ecuador, una insólita situación se robó las miradas. La joven morocha Daniela Iker fue entrevistada por Nicolás Luaces para el canal de streaming AZZ y, en un pícaro coqueteo frente a las cámaras, terminó intercambiando su Instagram con el periodista deportivo.
Tras la inmensa repercusión del video en las distintas plataformas, trascendió que la protagonista de esta romántica historia es oriunda de la localidad bonaerense de Lanús y actualmente se encuentra estudiando la carrera de psicología. Como era de esperarse, su cuenta privada de Instagram (@danielaiker_) explotó por completo: pasó de tener apenas 8 mil seguidores a superar ampliamente los 20 mil en cuestión de horas y ya es toda una influencer.
Allí, la joven deja en clara evidencia su profundo amor por el club que hoy dirige Claudio Úbeda. En su perfil de redes abundan las postales posando con la camiseta, en su auto y desde las tribunas de La Bombonera, sumado a una colorida biografía que luce corazones azules y amarillos para reflejar su incondicional pasión.
Pasión por los viajes y más allá de Boca Juniors
Más allá del fútbol y su fidelidad a los colores de la institución de la Ribera, la morocha demuestra una marcada inclinación por recorrer el mundo. En sus plataformas exhibe distintos álbumes de hermosos destinos turísticos internacionales de primer nivel, posando desde locaciones como Miami, Nueva York, Punta Cana y las paradisíacas playas de Cabo Frío y Arraial do Cabo, en Brasil.
A su vez, la fanática de Boca Juniors no deja de lado los grandes atractivos nacionales. Según refleja su perfil, suele disfrutar con frecuencia de diversas escapadas dentro del país, paseando por los paisajes clásicos de Mar del Plata en la costa atlántica, la espectacular nieve de San Martín de los Andes en la Patagonia y la inmensidad de las Salinas Grandes en la provincia de Jujuy.
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