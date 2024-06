Julio Chávez, durísimo contra Javier Milei: "Es una provocación dañina, una especie de patoterismo"

Embed - FUERA DE AGENDA MANO A MANO CON JULIO CHÁVEZ

Por otro lado, el actor se animó a hablar del vínculo con su padre. "Tuve banca de mi familia, solo verbal no económica. Mi padre depositó excesiva confianza en mí. Ese era el problema con mi padre, el no dudaba de mi. Y eso me ponía dudoso. Fui muy exigente con mi padre. No tuve una actitud piadosa con el, de entendimiento. Tuve una mirada despiadada", confesó el artista.

Actualmente, Julio Chávez se encuentra protagonizando y dirigiendo "Lo Sagrado", una obra exitosa de teatro, se hizo un tiempo para contestar varias preguntas. Eligió "El Sacrificio", último trabajo del cineasta soviético Andréi Tarkovski, como "la mejor película de unión del lenguaje cinematográfico y poético" y los libros de Octavio Paz como "los mejores".