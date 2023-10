Un especialista analizó los gestos de Javier Milei y Fátima Florez y sorprendió: "Es..."

Hugo Lescano cuestionó con todo el romance entre Fátima y Milei. “El comportamiento corporal de Fátima y de Milei es un comportamiento de actuación. No tienen empatía afectiva”, comenzó diciendo.

“Para que no queden dudas. El noviazgo de Milei y Fátima es una mentira, señores. No hay nada de eso. Yo me hago cargo”, afirmó, en el ciclo de Carmen Barbieri.

¿LOS GESTOS LOS DELATAN? "Javier Milei y Fátima Florez no son pareja" explicó Hugo Lescano

“Si ven las fotos y el video, ven que Fátima no lo toca a Milei. Coloca la mano en el hombro o en el pecho y hace un gesto totalmente inconsciente de separación”, señaló, mientras tomaba una de las imágenes del político y la comediante.

“La de ella es una mano de stop. Como ‘está bien que tenemos que disimular, pero tampoco te pases’ y eso es inconsciente. Lo hace sin querer”, explicó el especialr.

Luego, siguió: “En una pareja donde tienen onda, y más en un romance que recién comienza, la mano estaría sobre la cadera. Así la abrazo a mi tía Pocha. Él tiene una mano de ‘cuidado’”.

“Él en las manos tienen un dispositivo. Si es tu novia, guardás las cosas en el bolsillo y tocás todo lo que podés”, comentó, por el celular y el estuche de los lentes que sostiene el economista. “Nos están metiendo el perro, no son pareja”, concluyó, rotundo.