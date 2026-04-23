Javier Milei festejó en sus redes la reactivación de la Reforma Laboral: "No podrán..."
Como hace habitualmente, el Presidente se burló de sus detractores en la red social X y sostuvo que el país crecerá en los próximos meses.
Luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo restableciera la vigencia de 82 artículos de la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno, dejando así sin efecto la suspensión que había sido dictada en primera instancia tras un planteo de la Confederación General del Trabajo (CGT), Javier Milei celebró en sus redes sociales.
"No podrán detener el crecimiento que se viene para el país. ¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!", escribió efusivamente para festejar su nueva victoria.
La expresión del primer mandatario llegó luego de que Sandra Pettovello -titular del Ministerio de Capital Humano- lanzara el comunicado oficial: "La Cámara Laboral revocó la decisión del juez Ojeda y declaró la vigencia de la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional".
La decisión de la Justicia sobre la reforma laboral
El fundamento jurídico del fallo se apoya en lo establecido por la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado. Según esta normativa, cuando una medida judicial suspende total o parcialmente los efectos de una ley, la apelación debe concederse con efecto suspensivo, lo que garantiza que la norma recupere su vigencia mientras se revisa la cuestión en instancias superiores.
Este punto fue central para que la Cámara hiciera lugar a la queja presentada por el Gobierno, que había solicitado modificar el alcance del recurso tras la decisión inicial. Con este nuevo escenario, la reforma laboral vuelve a estar plenamente operativa, al menos de manera transitoria.
El conflicto judicial, sin embargo, está lejos de resolverse. La presentación original de la CGT cuestiona aspectos centrales de la ley de modernización laboral, por lo que se espera que el debate continúe en los tribunales. Mientras tanto, la decisión de la Cámara introduce un cambio concreto en el corto plazo, con implicancias directas para el mercado de trabajo y los actores involucrados.
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