Jazmín La Cuerpo pidió ayuda desesperada por su salud y su familia confirmó un delicado diagnóstico

Horas después, su familia confirmó la noticia que generó mayor preocupación y comunicó oficialmente el diagnóstico de la artista. “Jazmin ha sido diagnosticada con dos tumores en ambos globos oculares”, informaron a través de un comunicado.

“Tras los estudios realizados, se determinó que será necesario realizar biopsias para determinar la naturaleza de estos tumores y definir el tratamiento más adecuado”, explicaron. Además, señalaron que “lamentablemente, esta situación compromete seriamente su visión”.

En el mensaje, sus familiares también pidieron colaboración para poder acceder a profesionales especializados en oftalmología y oncología ocular. “En este momento tan difícil, estamos buscando profecionales especializados en oftalmología y oncología ocular del Hospital Santa Lucía o de cualquier otro centro de alta especialidad en ojos que puedan asesorarla, acompañarla y brindarle la mejor atención posible”.

Por último, destacaron la fortaleza de Jazmín y agradecieron el acompañamiento recibido: “Agradecemos de antemano sus oraciones, buenos deseos y cualquier apoyo que puedan brindarnos. Jazmin es una guerrera y, con fe y la ayuda de los mejores profesionales, enfrentaremos este difícil momento”.