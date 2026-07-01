Jazmín La Cuerpo pidió ayuda desesperada por su salud y su familia confirmó un delicado diagnóstico
La influencer había contado en redes sociales que atravesaba fuertes problemas de visión y pidió recomendaciones para encontrar un especialista.
La preocupación por la salud de Jazmín Salinas, conocida popularmente como La Cuerpo, creció en las últimas horas luego de que la artista compartiera un desgarrador pedido de ayuda a través de sus redes sociales. La joven relató que desde hacía varias semanas atravesaba dificultades con su visión y buscaba atención médica especializada.
“Necesito ayuda. Hace más de 20 días que no puedo salir al sol. Me lloran muchísimo los ojos, me lagrimean constantemente y siento que cada día voy perdiendo más la visión”, expresó Jazmín en sus Stories, donde contó cómo esta situación comenzó a afectar su vida cotidiana.
Además, explicó que debió modificar completamente su rutina debido a los síntomas que presenta. “Por eso prácticamente sólo vivo de noche”, reveló, al describir las complicaciones que atraviesa por la pérdida progresiva de visión.
El comunicado de la familia y el diagnóstico que encendió las alarmas
Ante la preocupación de sus seguidores, Jazmín también pidió ayuda para encontrar un especialista que pudiera atenderla lo antes posible. “Si alguien conoce un buen oftalmólogo (especialista en ojos) o un lugar donde pueda atenderme lo antes posible, les agradecería mucho que me lo recomienden por privado a @jazminlacuerpooficial1”, solicitó.
Más tarde, profundizó sobre el difícil momento que atraviesa: “No se imaginan lo que estoy sufriendo por no poder ver bien. Hace días que mi visión empeora y cada vez se me hace más difícil hacer cosas cotidianas”.
Horas después, su familia confirmó la noticia que generó mayor preocupación y comunicó oficialmente el diagnóstico de la artista. “Jazmin ha sido diagnosticada con dos tumores en ambos globos oculares”, informaron a través de un comunicado.
“Tras los estudios realizados, se determinó que será necesario realizar biopsias para determinar la naturaleza de estos tumores y definir el tratamiento más adecuado”, explicaron. Además, señalaron que “lamentablemente, esta situación compromete seriamente su visión”.
En el mensaje, sus familiares también pidieron colaboración para poder acceder a profesionales especializados en oftalmología y oncología ocular. “En este momento tan difícil, estamos buscando profecionales especializados en oftalmología y oncología ocular del Hospital Santa Lucía o de cualquier otro centro de alta especialidad en ojos que puedan asesorarla, acompañarla y brindarle la mejor atención posible”.
Por último, destacaron la fortaleza de Jazmín y agradecieron el acompañamiento recibido: “Agradecemos de antemano sus oraciones, buenos deseos y cualquier apoyo que puedan brindarnos. Jazmin es una guerrera y, con fe y la ayuda de los mejores profesionales, enfrentaremos este difícil momento”.
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