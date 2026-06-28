Detuvieron en Estados Unidos a dos influencers argentinos durante un partido del Mundial 2026

Tras el procedimiento, ambos fueron acusados de interferir con un evento deportivo o de entretenimiento, un delito contemplado por la legislación del estado de Florida.

Los registros judiciales indicaron que un juez de Miami-Dade encontró causa probable para mantener la acusación y estableció una fianza de 2.500 dólares para cada uno. Hasta el domingo, continuaban alojados en el Centro Correccional Turner Guilford Knight a la espera de cumplir con las condiciones impuestas.

Beni Mármol y Pato Perrotta son dos reconocidos creadores de contenido argentinos, con una fuerte presencia en YouTube y otras plataformas digitales, donde suelen compartir desafíos, viajes y coberturas de distintos eventos.

La cobertura del Mundial, que para ellos representaba una nueva oportunidad de generar contenido, terminó de manera inesperada con una detención y un proceso judicial abierto en Estados Unidos.