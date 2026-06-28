Detuvieron en Estados Unidos a dos influencers argentinos durante un partido del Mundial 2026
Los creadores de contenido argentinos fueron arrestados tras ingresar al Hard Rock Stadium con credenciales de otro encuentro.
Los youtubers argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta quedaron involucrados en una polémica durante la Copa del Mundo 2026 luego de ser detenidos en Miami mientras se disputaba el partido entre Colombia y Portugal.
El hecho ocurrió el sábado en el Hard Rock Stadium, una de las sedes del Mundial. Según informaron las autoridades del condado de Miami-Dade, ambos creadores de contenido habrían pasado tres controles de seguridad utilizando credenciales que pertenecían a un partido anterior, logrando así ingresar al estadio.
Mármol, de 20 años, y Perrotta, de 26, fueron identificados como ciudadanos argentinos oriundos de Buenos Aires y quedaron a disposición de la Justicia estadounidense.
De qué los acusan y qué dijeron ante las autoridades
De acuerdo con el informe policial, Lautaro B. Mármol explicó que era influencer y que buscaba ingresar al estadio para realizar una transmisión del encuentro.
Por su parte, Perrotta aseguró que había sido contratado por una empresa de medios para cubrir el partido, aunque reconoció que las acreditaciones que tenía correspondían a otro evento, según consta en el acta de arresto.
Tras el procedimiento, ambos fueron acusados de interferir con un evento deportivo o de entretenimiento, un delito contemplado por la legislación del estado de Florida.
Los registros judiciales indicaron que un juez de Miami-Dade encontró causa probable para mantener la acusación y estableció una fianza de 2.500 dólares para cada uno. Hasta el domingo, continuaban alojados en el Centro Correccional Turner Guilford Knight a la espera de cumplir con las condiciones impuestas.
Beni Mármol y Pato Perrotta son dos reconocidos creadores de contenido argentinos, con una fuerte presencia en YouTube y otras plataformas digitales, donde suelen compartir desafíos, viajes y coberturas de distintos eventos.
La cobertura del Mundial, que para ellos representaba una nueva oportunidad de generar contenido, terminó de manera inesperada con una detención y un proceso judicial abierto en Estados Unidos.
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