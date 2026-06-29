Quiénes son Beni Mármol y Pato Perrotta, los youtubers argentinos detenidos en el Mundial 2026
Los creadores de contenido quedaron arrestados en Miami tras ingresar al Hard Rock Stadium utilizando acreditaciones correspondientes a otro evento.
El Mundial 2026 vivió un episodio inesperado fuera del campo de juego durante la noche del sábado en Miami. Mientras Colombia y Portugal disputaban su encuentro correspondiente al certamen, los youtubers argentinos Lautaro "Beni" Mármol y Patricio "Pato" Perrotta fueron detenidos por las autoridades estadounidenses luego de ingresar al Hard Rock Stadium utilizando credenciales que no correspondían al partido que se estaba desarrollando.
De acuerdo con el informe elaborado por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, ambos lograron atravesar tres controles de seguridad empleando acreditaciones pertenecientes a un evento anterior. La situación fue detectada por el personal de seguridad, que procedió a su arresto en las inmediaciones del estadio. El hecho rápidamente tomó repercusión tanto en Estados Unidos como en Argentina debido a la popularidad de los dos creadores de contenido.
La acusación que enfrentan no es menor. Las autoridades los imputaron por interferir con un evento deportivo o de entretenimiento, una figura contemplada por la legislación del estado de Florida que puede derivar en una condena de hasta cinco años de prisión y una multa máxima de 5.000 dólares en caso de ser encontrados culpables. El caso quedó en manos de la Justicia local, que comenzó a analizar las circunstancias del episodio.
Cómo es el contenido que hacen Beni Mármol y Pato Perrotta
El medio estadounidense Local 10 News dio a conocer parte del reporte oficial del arresto. Allí se señala que Beni Mármol explicó ante las autoridades que era “un influencer de medios” y que su intención era realizar una transmisión en vivo desde el estadio. Por su parte, Pato Perrotta manifestó que había sido contratado por una empresa para realizar una cobertura y reconoció que las acreditaciones utilizadas pertenecían a otra actividad y no al encuentro mundialista.
Tras el procedimiento, ambos fueron trasladados al Centro Correccional Turner Guilford Knight. Posteriormente comparecieron ante un juez del condado de Miami-Dade, quien consideró que existía causa probable para continuar con el proceso judicial y fijó una fianza de 2.500 dólares para cada uno. Hasta la tarde del domingo, tanto Mármol como Perrotta continuaban alojados en el establecimiento penitenciario y ninguno de los dos había realizado publicaciones en sus redes sociales para referirse a la situación.
Quiénes son los youtubers argentinos detenidos en el Mundial 2026
Los dos youtubers construyeron su popularidad gracias a un contenido centrado en el humor, los desafíos y las transmisiones en vivo. Lautaro Mármol, conocido por todos como Beni, tiene 20 años, es oriundo de Lanús y logró captar una importante audiencia gracias a su estilo espontáneo y descontracturado. Su personalidad extrovertida se convirtió en una de las marcas registradas de los videos que comparte con su compañero.
Perrotta, de 26 años, comenzó su recorrido como creador de contenido vinculado al mundo de los videojuegos y el streaming. Con el paso del tiempo amplió sus producciones hacia los vlogs, los retos y distintas experiencias cotidianas, consolidando una comunidad cada vez más numerosa. La sociedad con Beni terminó potenciando a ambos, permitiéndoles alcanzar millones de visualizaciones mediante videos de recorridas gastronómicas, desafíos de 24 horas, compras extravagantes y diferentes propuestas de entretenimiento que los posicionaron entre los youtubers argentinos más seguidos de la actualidad.
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