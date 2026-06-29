Quiénes son Beni Mármol y Pato Perrotta, los youtubers argentinos detenidos en el Mundial 2026

El medio estadounidense Local 10 News dio a conocer parte del reporte oficial del arresto. Allí se señala que Beni Mármol explicó ante las autoridades que era “un influencer de medios” y que su intención era realizar una transmisión en vivo desde el estadio. Por su parte, Pato Perrotta manifestó que había sido contratado por una empresa para realizar una cobertura y reconoció que las acreditaciones utilizadas pertenecían a otra actividad y no al encuentro mundialista.

Tras el procedimiento, ambos fueron trasladados al Centro Correccional Turner Guilford Knight. Posteriormente comparecieron ante un juez del condado de Miami-Dade, quien consideró que existía causa probable para continuar con el proceso judicial y fijó una fianza de 2.500 dólares para cada uno. Hasta la tarde del domingo, tanto Mármol como Perrotta continuaban alojados en el establecimiento penitenciario y ninguno de los dos había realizado publicaciones en sus redes sociales para referirse a la situación.

Beni Mármol Pato Perrotta

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Los dos youtubers construyeron su popularidad gracias a un contenido centrado en el humor, los desafíos y las transmisiones en vivo. Lautaro Mármol, conocido por todos como Beni, tiene 20 años, es oriundo de Lanús y logró captar una importante audiencia gracias a su estilo espontáneo y descontracturado. Su personalidad extrovertida se convirtió en una de las marcas registradas de los videos que comparte con su compañero.

Perrotta, de 26 años, comenzó su recorrido como creador de contenido vinculado al mundo de los videojuegos y el streaming. Con el paso del tiempo amplió sus producciones hacia los vlogs, los retos y distintas experiencias cotidianas, consolidando una comunidad cada vez más numerosa. La sociedad con Beni terminó potenciando a ambos, permitiéndoles alcanzar millones de visualizaciones mediante videos de recorridas gastronómicas, desafíos de 24 horas, compras extravagantes y diferentes propuestas de entretenimiento que los posicionaron entre los youtubers argentinos más seguidos de la actualidad.