Ekaterina hace arder a la China Suárez: "Me dieron el teléfono de Icardi y me dijeron que me iba a escribir"
La joven modelo habló con Yanina Latorre y aportó nuevos detalles que explican por qué la China Suárez dejó la "casa de los sueños".
El conflicto entre Mauro Icardi y la China Suárez parece escalar cada vez más: luego de que Yanina Latorre divulgara que la actriz se volvió a su casa propia en el country San Jorge tras abandonar la "casa de los sueños" que ocupaba con el futbolista, ahora Ekaterina Ojeda confirmó el mal momento de la pareja.
En diálogo con la conductora de "Sálvese quien pueda" (América), la joven de 25 años afirmó que era cierta la data que tenía Latorre: "Sí, sí. Me dieron el teléfono de Icardi, lo tengo. Me avisaron que me iba a escribir, que lo estaba pidiendo. Y tengo entendido que le dieron el mío a él", reveló.
"No hablamos todavía. Yo no le voy a hablar, pero quizás me hablas. Si pidió mi número por algo debe ser", agregó. Sumado a ello, sostuvo que Icardi no tiene chances con ella: "No lo vería, no hablaría, no le respondería".
Wanda Nara contrató a Ekaterina, la joven que Icardi quiso besar a espaldas de la China Suárez
Hace algunos días, el mundo de la farándula se vio sacudido por un nuevo escándalo que tiene como protagonistas a la China Suárez y Mauro Icardi. Esta vez, la tercera en discordia fue Ekaterina Ojeda, una modelo de 25 años que quedó en el ojo de la tormenta por ser la chica que el futbolista quiso besar a espaldas de la actriz.
Quien no quedó ajena a esto fue Wanda Nara. Sin involucrarse en el conflicto, la conductora tomó una decisión que, sin duda, traerá polémica: contrató a Ekaterina como modelo de su marca de maquillajes. De hecho, la joven se encargó de compartir su alegría en redes sociales tras iniciar el camino de la fama.
Además, la bella joven publicó una historia con una leyenda que muestra que esto es sólo el comienzo: "Recién empieza la semana. ¡3 contratos firmados! Lo que se viene y lo que falta...", escribió contenta.
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