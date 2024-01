La lista de Jeffrey Epstein: cuándo se revelan los nombres de quienes acompañaron al pedófilo

principe andres El Príncipe Andrés de Inglaterra

Sin embargo, hace una semana se confirmó que la jueza Loretta Preska el pasado mes de diciembre dio un plazo de 14 días para hacer públicos los nombres de aquellos que viajaron con Epstein en su jet privado en los conocidos como "viajes Epstein" de camino a su isla donde funcionaba su red de pedofilia. Y, así como informó The Guardian cuando se conoció dicha noticia, ese plazo dictado por la jueza terminó esta semana, por lo que se espera que próximamente se haga pública la famosa lista.

isla epstein La isla de Jeffrey Epstein.

Si bien en redes sociales ya comenzaron a circular algunos nombres, de momento, el listado oficial no se hizo público. Aún se desconoce oficialmente cuándo será revelada, pero se estipula que será dentro de lo que resta de esta semana. No obstante, ya se filtraron algunos nombres que podrían aparecer en el archivo oficial y, uno de los más implicados es el del ex presidente Bill Clinton dado que en el documento aparecería el siguiente nombre: John Doe 36, el cual es relacionado con el ex mandatario.

Por otro lado, uno de los nombres que más resonó fue el de Michael Jackson a quien, durante la época en la que funcionó la red de pedofilia de Epstein, acusaron de ser parte, también, de una red de trata de menores. Sin embargo, las acusaciones sobre el cantante nunca se comprobaron, por lo que ahora varios fanáticos aseguran que lo utilizaron solamente para cubrir a los verdaderos culpables, quienes serán revelados en las próximas horas o tal vez semanas.