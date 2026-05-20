Suspenden un reality tras el brutal accidente de un participante: sufrió la amputación de una pierna

Cuál es el parte médico y qué dijo la producción del reality

Los primeros reportes médicos confirmaron que el concursante “sufrió lesiones graves en las piernas a causa de las hélices del motor fueraborda de la embarcación, incluyendo la amputación parcial de la pierna izquierda y un traumatismo importante en el tobillo derecho”, un cuadro que generó alarma inmediata y obligó a activar un operativo de urgencia.

Tras el episodio, la productora emitió un extenso comunicado en el que buscó aclarar el contexto del accidente y remarcar que el hecho no ocurrió durante un desafío televisivo. “Tras nuestro anuncio inicial sobre el grave accidente sufrido por un concursante de Survivor en la República Dominicana, y por un sentido de responsabilidad hacia el público y, sobre todo, hacia el propio concursante, consideramos necesario aclarar las circunstancias exactas en las que se produjo el incidente”, explicaron.

Además, agregaron: “Según la información disponible hasta el momento, el accidente parece haber ocurrido cuando una embarcación turística hirió al concursante mientras practicaba la pesca submarina fuera del proceso competitivo del reality show”. En el mismo texto, detallaron que “desde el primer momento, se dio una respuesta inmediata para prestar asistencia y trasladar de forma segura al concursante herido, mientras que las autoridades portuarias competentes investigan las causas del incidente para determinar plenamente las circunstancias”.

Mientras el participante continúa internado, desde la producción llevaron tranquilidad respecto a su evolución clínica. “El concursante permanece hospitalizado en estado grave pero estable y está fuera de peligro”, señalaron oficialmente.

Por otra parte, la señal televisiva encargada de emitir el reality informó que brindará acompañamiento médico y rehabilitación al joven y confirmó una medida excepcional: “Hasta que se investiguen a fondo las causas del incidente, se suspende la emisión del programa”, comunicaron, dejando en pausa uno de los formatos más populares de la televisión griega.