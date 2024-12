Jenifer Lauría habló de la conflictiva y violenta relación con Ricardo Centurión

Y sumó: "Han dicho que yo estando en pareja con él, embarazada trabajaba de prostituta en el departamento que vivía con él". Ante las preguntas de Ángel, la ex hermanita expresó: "Nunca me lo pudieron decir, jamás en la cara me dijeron nada, decían que mi hija no era hija de él", resaltó.

A su vez, agregó: "La pasé mal en el embarazo porque me hacían mal, entonces de qué beneficio hablan, si la estaba pasando como el ort...", y dejó bien en claro que no se quedó con nada del futbolista. Frente a esto, el panel se mostró desconcertado al no comprender como la exjugadora podía hablar bien del jugador, sabiendo en las posibles acciones en su en contra. Entonces, Jennifer aclaró: “Él se deja manipular por la familia, entonces no se si tengo buena relación con él en la actualidad”.

jenifer lauría sobre centurión.mp4

Qué dijo Jenifer Lauría sobre su salida de Gran Hermano

Jenifer opinó ante Ángel de Brito sobre su corto paso en la casa más famosa del país: “Creo que me sacaron porque no les gustaba algunos comentarios míos dentro de la casa. No me veía picante, fue lo único que pasó, no tuve ningún problema con nadie ahí adentro”. Aunque no se atribuyó a su vínculo con el jugador, reconoció que la familia del futbolista nunca estuvo de acuerdo con ella.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1871030023676666207&partner=&hide_thread=false Con un beso de Giuliano y un mensaje final se despidió Jenifer



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/m6rvde23aN — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 23, 2024