La pareja de famosos que está en crisis: se filtró la discusión
En las últimas horas, una reconocida pareja quedó en el centro de la escena luego de que se conociera una conversación privada que despertó todo tipo de comentarios.
El momento ocurrió durante una transmisión en vivo, cuando uno de los protagonistas mostró accidentalmente una charla personal que mantenía con su pareja. Aunque la situación no estaba planeada, rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó especulaciones sobre una posible crisis.
En los mensajes que quedaron expuestos podía verse un reclamo relacionado con la distancia, el tiempo compartido y la organización dentro de la relación. La conversación abrió el debate entre los usuarios sobre los vínculos, las prioridades y los desafíos de mantener una pareja con agendas cargadas.
La pareja de famosos que está en crisis
Los protagonistas de la situación fueron Marcos Giles y Ángela Torres. El influencer se encontraba realizando un streaming cuando, al compartir pantalla, dejó ver sin querer una conversación privada de WhatsApp con la cantante.
En el intercambio, Ángela expresó su tristeza por no haber podido compartir más tiempo juntos durante las últimas semanas. "Simplemente estuve sola acá todo el mes. Tenía la ilusión de que vengas aunque sea una noche a dormir conmigo", fue parte del mensaje que se viralizó.
Además, la artista explicó que entendía los compromisos laborales de su pareja, pero remarcó la importancia de encontrar momentos para verse: "Entiendo tu trabajo y lo respeto, pero también creo que en todo un mes uno se puede organizar", agregó.
Tras darse cuenta de que había mostrado el chat, Marcos reaccionó sorprendido durante la transmisión. Sin embargo, luego intentó quitarle dramatismo a la situación y aseguró que no tenía nada que esconder.
El episodio rápidamente se volvió tendencia y los seguidores comenzaron a debatir sobre si se trataba simplemente de una discusión normal de pareja o de una señal de una crisis mayor. Hasta el momento, ambos continúan compartiendo su relación públicamente, aunque el intercambio dejó en evidencia un momento de tensión entre ellos.
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