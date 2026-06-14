La pareja de famosos que está en crisis: se filtró la discusión

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Tras darse cuenta de que había mostrado el chat, Marcos reaccionó sorprendido durante la transmisión. Sin embargo, luego intentó quitarle dramatismo a la situación y aseguró que no tenía nada que esconder.

El episodio rápidamente se volvió tendencia y los seguidores comenzaron a debatir sobre si se trataba simplemente de una discusión normal de pareja o de una señal de una crisis mayor. Hasta el momento, ambos continúan compartiendo su relación públicamente, aunque el intercambio dejó en evidencia un momento de tensión entre ellos.