Las hijas de Wanda Nara pasaron la tarde con Mauro Icardi y la China Suárez: ¿qué hicieron?

Esta fisonomía pública causó un hondo impacto en el universo de la farándula nacional debido al estricto comportamiento que venían llevando adelante los protagonistas de la historia. Desde el preciso instante en el que el delantero tomó la determinación de retirar a sus dos hijas de la residencia propiedad de la actual conductora de televisión para emprender la vuelta a suelo patrio, tanto él como la exintegrante de elencos juveniles se habían inclinado por blindar su cotidianeidad y sostener un bajísimo perfil en sus perfiles virtuales.

Tan es así que ninguno de los dos implicados subió material fotográfico del fin de semana a sus plataformas, viéndose obligados a lidiar con la masiva viralización que ejecutaron los testigos presenciales.

Asistencia perfecta: Nicolás Cabré y Rocío Pardo completaron la tribuna familiar

La cita de carácter deportivo funcionó como el escenario ideal para congregar a la totalidad de los seres queridos de la joven deportista en un mismo espacio físico. Más allá de la comentada irrupción en los bancos por parte de la China Suárez y Mauro Icardi, el evento contó con la participación activa de Nicolás Cabré en compañía de su actual esposa, Rocío Pardo, quienes tampoco lograron sortear los lentes de las cámaras de los curiosos que caminaban por las inmediaciones de las instalaciones del club.

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A través de esta particular confluencia de adultos en el lugar, la adolescente dispuso del acompañamiento absoluto de sus progenitores y de las respectivas parejas de los mismos a lo largo de una práctica de fin de semana que acostumbra realizar de modo habitual cada vez que pisa el territorio argentino. De este modo, y por encima del manto de hermetismo que las figuras intentan imponer en su rutina diaria para eludir el acoso mediático, las postales colectivas revelaron una elocuente sintonía, muestras de afecto y un fuerte grado de complicidad doméstica entre Mauro Icardi, la actriz y el conjunto de las nenas.