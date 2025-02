Jésica Cirio rompió el silencio tras la denuncia contra su nuevo esposo: qué dijo

jesica cirio

A continuación, reaccionó a las declaraciones del denunciante Francisco Hauque, quien aseguró que ella tenía conocimiento sobre los movimientos financieros de su esposo.

“Y esta persona que decidió pararse enfrente de una cámara a decir todas las cosas que dijo falsas... Lamentablemente, tuve que tomar esta decisión de iniciar acciones legales porque no puedo permitir que salga a decir todas estas barbaridades, siendo que no son así”, manifestó.

Para cerrar, manifestó: “Está la carta documento que mandó mi abogado. Perdón, pero no estoy saliendo al aire de ningún lado, no estoy dando notas. Fue la decisión que tomé hace ya bastante tiempo y me quiero mantener en la misma línea. Me siento más cómoda así. Muchas gracias”.

Rocío Marengo contra Jésica Cirio en medio de la denuncia a Elías Piccirillo: ¿Qué dijo?

Jésica Cirio volvió a estar en el ojo de la tormenta cuando, hace algunas semanas, se dio a conocer la denuncia contra su actual esposo, Elías Piccirillo, acusado de estafa y deudas millonarias.

En medio de la controversia, las cámaras de A la Tarde (América TV) se comunicaron con Rocío Marengo, quien mantiene una relación tensa con la modelo, debido a que asegura haber sido desvinculada de un trabajo en 2013 tras mencionar a Cirio al aire.

Sin pelos en la lengua, expresó: “La cuidan muchos programas que no hablan ciertas cosas que a uno como público le gustaría saber. Me parece que es raro a veces cómo tratan ciertos temas".

"Los movimientos de dinero que manejan, a veces son demasiado altos y ostentosos. Habrá trabajado mucho porque mantiene un nivel de vida muy alto", comentó con algo de ironía, dejando en claro que la relación entre ellas sigue siendo algo conflictiva.