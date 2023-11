El look de Jésica Cirio con la microbikini que será furor en el verano

Jesica Cirio 1.png

Completó su look con un par de lentes de sol estilo aviador, con vidrios rosados semitransparentes y un marco metálico dorado. En cuanto al maquillaje, destacó sus ojos con tonos oscuros, labios de color rosa, y llevó el cabello suelto con algunas ondas naturales.

A pesar de las noticias sobre su divorcio, Jesica Cirio continúa siendo una referente de la moda, capturando la atención de sus seguidores con sus atrevidos conjuntos, como se puede apreciar en las publicaciones de su perfil, donde recibe miles de "me gusta" y comentarios de sus fans.

Jésica Cirio habló tras ser imputada por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito

Jesica Cirio se vio envuelta en una controversia después del escándalo entre Martín Insaurralde y Sofía Clerici, ya que fue denunciada por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La conductora abordó la situación durante una entrevista con Georgina Barbarossa en La Peña de Morfi para aclarar los rumores.

Desmintió enérgicamente la afirmación de que había recibido 20 millones de dólares por su divorcio de Martín Insaurralde, calificándolo como "una absoluta mentira" y expresando desconcierto sobre cómo surgió ese rumor. Cirio afirmó: "Es una situación injusta para mí porque yo trabajé toda mi vida. Estoy tranquila y a disposición, esto es horrible a nivel mediático por mi hija y mi familia, pero estoy a disposición".

Jesica Cirio.jpg

A pesar de la angustia y el enojo que le causó enterarse de la imputación, Jesica Cirio aseguró que está dispuesta a someterse a cualquier investigación necesaria: "Me angustió y me dio enojo enterarme que estaba imputada, pero a la vez tranquila porque no tengo nada que ver. Estoy dispuesta a que se me investigue de la manera que sea necesaria".