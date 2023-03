Jey Mammón habló tras la denuncia por abuso sexual: "Miente en la edad"

“Me dijo ‘por favor no digas que hablaste conmigo’. A mí, ya la verdad poco me importa. Le pregunté cómo fue esto y les voy a leer textuales que Jey me dijo”, anticipó De Brito en su programa antes de leer la conversación que mantuvieron.

El conducto de LAM reveló que lo primero que le dijo Jey fue que Benvenuto “miente en la edad”.

"Todos los mensajes iban con repreguntas mías que no recibían respuestas. A mí me espantó, a pesar de conocerlo, de haber compartido todos estos años de canales, programas, cumpleaños, amistad, charlas, el Cantando, el Bailando, de las miles de veces a LAM y hasta vino a presentar a su novio en el programa”, agregó Ángel.

lam jey mammon

Y aseguró: “Hemos hablado de infinidad de temas en privado y nunca jamás me mencionó algo del estilo. Nunca jamás me habló de un novio de 14 años, porque obviamente no hubiese seguido esa charla. Nunca jamás me habló de una denuncia de extorsión, que todavía no apareció y él, muy mal asesorado, la pone en un comunicado”.

comunicado jey mammon

Y leyó textual lo que le mandó Jey Mammon: “’La denuncia apareció mientras yo hacía 'Los Mammones' en América. Estoy muy mal y no estoy viendo nada de todo lo que dicen’”.

Ángel aclaró que, cuando recibió esos mensajes, el conductor todavía no había sido desvinculado de Telefe. También dijo que le consultó si podía llamarlo, pero no tuvo respuesta.

"Estábamos organizando una combi para ir hasta Berazategui al casamiento de Lizy Tagliani con El Chato Prada, Fede Hoppe, con Paula Chaves, con Jey, y finalmente ese plan no se hizo. Veníamos conversando. Ahora es todo escueto y, para mi, muy poco creíble”.

“Me dijo ‘No hay nada de qué esconderse cuando no hay nada que esconder’, después se escondió…", cerró Ángel de Brito.

También indicó que Jey le dijo ’Filtraron mi número y no puedo usar mi teléfono’.

Lucas Benvenuto el testimonio Lam