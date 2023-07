Jey Mammón irá a los Martín Fierro: "El que me quiera saludar que me salude y el que no, no"

Mammón, que tenía más de 30 años cuando empezó su relación, su "vínculo", con Lucas Benvenuto, reconoció "un poco me hace ruido" si un o una adolescente de su familia se pusiese en pareja con alguien adulto, "pero tampoco estoy pretendiendo de que cada uno piense en qué pensaba hace tantos años, pero éramos otra sociedad también", insistió.

"La comunidad LGBT también era otra. También va a haber gente de la comunidad LGBT que no esté de acuerdo con lo que yo digo. Pero yo te puedo asegurar que estoy seguro de lo que digo", señaló en un intento por disolver su caso como ejemplo único.

"Ahora, yo vivo un escarnio total. Yo me estuve a punto de matar, no es joda lo que digo. Seguro que alguien lo está pensando para adentro: 'te lo merecés'. Aunque lo nieguen. Me decían que vaya a la Justicia, porque sino queda la duda (de si existió abuso sexual)", reveló.

"Yo creo que nos juntamos dos personas rotas en un momento de la historia", aseguró Jey Mammón en referencia a Lucas Benvenuto en un nuevo intento de disolver su responsabilidad.

"Pero yo tengo que decir algo que es cierto: él mintió deliberadamente, con una intención clara", aseguró, aunque se guardó sus conjeturas "porque no suman mucho" y porque "es una persona que probablemente haya vivido algo en su vida, cosas, no tengo conocimiento de qué".

Jey Mammón señaló que su relación con Lucas Benvenuto "no tenía profundidad" suficiente como para que le contara qué cosas había sufrido antes o durante su relación.

"Hay mucha gente que me habló de abusos y me ponen 'no se lo conté nunca a nadie'. Porque también esto despertó este tema. Esto le revolvió la vida a muchos", aeguró.

Nota en desarrollo...