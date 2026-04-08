Netflix anuncia una nueva película de Dibu Martínez: de qué se trata

Como parte del anuncio, se difundió una imagen promocional que sintetiza la esencia de la obra: en ella, el arquero aparece con la indumentaria oficial de la Selección junto a su versión dibujada. Este cruce entre la realidad y el arte gráfico anticipa el tono de un relato que pretende inspirar a las nuevas generaciones de jóvenes que hoy sueñan con heredar sus guantes.

Aunque Netflix aún no ha precisado una fecha exacta para el estreno, se estima que el documental llegará a la pantalla durante el transcurso de este 2026. En un momento donde el carisma y el impacto social del "Dibu" Martínez no dejan de crecer, esta película se posiciona como el retrato definitivo del hombre que, según el título de su propia historia, ha aprendido el arte de desafiar al tiempo desde los tres palos.