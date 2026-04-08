Migue Granados habló de un "ataque armado" de Luzu TV contra Marti Benza tras su pase a Olga
El conductor apuntó contra el clima que rodeó la salida de la streamer y cuestionó la reacción del canal de Nicolás Occhiato.
La tensión entre Olga y Luzu TV sumó un nuevo capítulo luego de que Migue Granados describiera como un “ataque armado” el clima que, según su mirada, se generó alrededor de Marti Benza tras su salida de Luzu para sumarse al proyecto rival. La frase, lejos de referir a un hecho literal, apuntó a exponer lo que el conductor interpreta como una reacción desmedida frente a una decisión laboral que, en otros contextos, sería completamente natural.
En medio de un ecosistema cada vez más competitivo, donde las figuras del streaming se mueven con mayor libertad, el pase de Benza terminó funcionando como detonante de una narrativa que desde Olga consideran exagerada. “No es robar, se llama trabajo”, lanzó Granados, en una definición que buscó correr el eje del conflicto y, al mismo tiempo, cuestionar la idea instalada de que existe una especie de apropiación indebida de talentos.
El conductor también dejó entrever que el problema no es el movimiento en sí, sino la forma en la que se lo expone públicamente. En ese sentido, el concepto de “ataque armado” aparece como una manera de describir un entorno cargado de presión, críticas y lecturas cruzadas que terminaron colocando a la streamer en el centro de una disputa que excede lo profesional.
Desde esta óptica, lo que debería ser un pase más dentro de una industria en expansión terminó transformándose en un episodio sobredimensionado, donde la reacción de Luzu quedó bajo cuestionamiento. En lugar de asumir la lógica de un mercado competitivo, la respuesta habría contribuido a alimentar un conflicto que hoy parece más mediático que real.
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