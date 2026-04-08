Condenaron a 15 años de cárcel a la dealer que le vendió ketamina a Matthew Perry
El actor de "Friends" murió en 2023 a causa de una sobredosis con ese narcótico, que fue proporcionado por Jayvee Sangha, llamada la "Reina de la Ketamina".
La Justicia de Los Angeles, en los Estados Unidos, condenó este miércoles a 15 años de prisión a Jayvee Sangha, la dealer responsable de venderle la dosis fatal de ketamina al actor Matthew Perry justo antes de su muerte, que sacudió a Hollywood en 2023.
Jayvee Sangha, que tiene doble nacionalidad, británica y estadounidense, confesó durante el juicio que mantenía una red de venta de drogas desde su casa en el distrito de North Hollywood, en Los Ángeles, California.
Tal era la red de clientes que tenía la dealer en Hollywood que se había ganado el apodo de "Reina de la ketamina".
Sangha confesó en septiembre de 2025 que le vendió la dosis fatal al actor de "Friends", cuyo cuerpo fue encontrado semisumergido el 28 de octubre de 2023 en el jacuzzi de su casa de Los Angeles.
Con Sangha ya son dos los responsables por la muerte de Matthew Perry que encontraron repercusiones en la Justicia: en diciembre de 2025 la justicia de Los Angeles condenó a 30 meses de prisión al médico Salvador Plasencia, el último en atender al actor de 54 años.
Tras escuchar la sentencia contra el médico la madre de Matthew Perry, Suzanne Perry, y su padrastro, Keith Morrison, se dirigieron directamente a Plasencia en un comunicado presentado ante la corte: “La recuperación de Matthew dependía de que usted dijera no”.
Pero nada bastó para evitar la muerte del actor.
Sangha, de 42 años, fue arrestada en agosto de 2025 y su defensa pidió que el tiempo de prisión preventiva cuente como parte de la condena emitida este miércoles por la jueza Sherilyn Garnett.
Garnett no sólo le impuso 15 años en total, como había pedido la querella, sino que la condena a Sangha fue la más alta de los cuatro imputados en el juicio que culminó este miércoles, dos de los cuales son médicos.
Lo que ocurre es que la "Reina de la ketamina" tenía cinco cargos en su contra relacionados con drogas, tráfico y venta.
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