Condenaron a 15 años de cárcel a la dealer que le vendió ketamina a Matthew Perry

Matthew perry

Tras escuchar la sentencia contra el médico la madre de Matthew Perry, Suzanne Perry, y su padrastro, Keith Morrison, se dirigieron directamente a Plasencia en un comunicado presentado ante la corte: “La recuperación de Matthew dependía de que usted dijera no”.

Pero nada bastó para evitar la muerte del actor.

Sangha, de 42 años, fue arrestada en agosto de 2025 y su defensa pidió que el tiempo de prisión preventiva cuente como parte de la condena emitida este miércoles por la jueza Sherilyn Garnett.

Garnett no sólo le impuso 15 años en total, como había pedido la querella, sino que la condena a Sangha fue la más alta de los cuatro imputados en el juicio que culminó este miércoles, dos de los cuales son médicos.

Lo que ocurre es que la "Reina de la ketamina" tenía cinco cargos en su contra relacionados con drogas, tráfico y venta.