¿Por qué obsesiona la promo de The Drama? La fórmula de Zendaya y Robert Pattinson para romper internet
Este jueves se estrena "The Drama", una película en la que Zendaya y Robert Pattinson construyeron un juego de seducción sin vender un romance ficticio. Los detalles.
En un mercado saturado de "showmances" (romances publicitarios) diseñados para generar clics, la promoción de "The Drama" decidió tomar el camino menos transitado: la verdad. Este jueves llega a los cines una comedia oscura romántica que pone a prueba a una pareja interpretada por Zendaya y Robert Pattinson. Sin embargo, lo que realmente puso a prueba a la industria es la forma en que decidieron vendernos esta historia.
Mientras que en 2026 también veremos a este dúo en producciones masivas como La Odisea y Duna: Parte Tres, la campaña de The Drama se desmarcó del resto al enfocarse en una dinámica genuina y relajada, evitando la trampa de "actuar como pareja" fuera de la pantalla cuando, efectivamente, todos sabemos que nada más lejos de la realidad para dos actores casados.
1. La gran diferencia: química real vs. romance de prensa
A diferencia de campañas recientes como las de Anyone But You o la nueva versión de Cumbres Borrascosas, donde el rumor de un romance real entre los protagonistas era el motor de venta, The Drama apuesta por la complicidad de la amistad.
Zendaya mantiene una relación pública y consolidada con Tom Holland (con rumores constantes de boda secreta), y Pattinson es conocido por su hermetismo absoluto sobre su vida privada. Intentar vender un romance entre ellos hubiera sido un error estratégico que restaría credibilidad. En su lugar, establecieron una química basada en una amistad afianzada y relajada. Esto funciona como un gancho mucho más poderoso: nos venden que se llevan tan bien en la vida real que el caos de su boda en la ficción es, como resultado, mucho más orgánico y divertido de ver.
2. Method dressing: el simbolismo del "Algo viejo, algo nuevo, algo prestado y algo azul"
Zendaya y su estilista, Law Roach, elevaron el concepto de Method Dressing (vestirse acorde a la temática de la película) a un nivel de sofisticación intelectual. Basaron toda la gira de prensa en la tradición nupcial inglesa:
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Algo viejo: Rescató el vestido icónico que usó en los Óscars 2015, apelando a la nostalgia y la sostenibilidad.
Algo nuevo: Un Louis Vuitton impecable estrenado en el París Gold Derby.
Algo prestado: Un movimiento magistral de sororidad cinematográfica al usar un Armani Privé prestado por Cate Blanchett (usado previamente en los SAG 2022 y Venecia 2025).
Algo azul: Un Schiaparelli Haute Couture complementado con joyas de Tiffany & Co.
Esta estrategia no es solo moda; es storytelling visual. Cada alfombra roja reforzaba la idea de la boda que estamos por ver en el cine, manteniendo el interés del público fashionista sin necesidad de dar declaraciones polémicas.
3. El guiño meta: "Team Edward"
El punto de inflexión de la campaña ocurrió en el Electric Cinema de Notting Hill. Lejos del lujo de las grandes marcas, Zendaya apareció con una remera negra oversize de Twilight con la cara de Edward Cullen.
Este es un movimiento de marketing brillante por tres razones:
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Humaniza a la estrella: Muestra a Zendaya como una fan más (y sí, ¡obviamente es Team Edward!).
Rompe la cuarta pared: Juega con el pasado icónico de Pattinson, algo que el actor suele tratar con humor y cierta timidez.
Viralidad orgánica: Generó más impacto en redes que cualquier vestido de alta costura, conectando con la audiencia millennial y Gen Z de forma directa.
4. ¿Por qué funciona todo esto?
La clave del éxito radica en la ausencia de artificio. Cuando el romance es el producto, el público se siente manipulado. Aquí, al no haber nada que ocultar —ni nada que fingir—, todo se siente más creíble. La audiencia no va al cine a ver si "están juntos", sino a ver a dos de los mejores actores de su generación divertirse en una comedia oscura.
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