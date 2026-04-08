¿Por qué obsesiona la promo de The Drama? La fórmula de Zendaya y Robert Pattinson para romper internet

Algo viejo: Rescató el vestido icónico que usó en los Óscars 2015, apelando a la nostalgia y la sostenibilidad.

Algo nuevo: Un Louis Vuitton impecable estrenado en el París Gold Derby.

Algo prestado: Un movimiento magistral de sororidad cinematográfica al usar un Armani Privé prestado por Cate Blanchett (usado previamente en los SAG 2022 y Venecia 2025).

Algo azul: Un Schiaparelli Haute Couture complementado con joyas de Tiffany & Co.

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Esta estrategia no es solo moda; es storytelling visual. Cada alfombra roja reforzaba la idea de la boda que estamos por ver en el cine, manteniendo el interés del público fashionista sin necesidad de dar declaraciones polémicas.

3. El guiño meta: "Team Edward"

El punto de inflexión de la campaña ocurrió en el Electric Cinema de Notting Hill. Lejos del lujo de las grandes marcas, Zendaya apareció con una remera negra oversize de Twilight con la cara de Edward Cullen.

Este es un movimiento de marketing brillante por tres razones:

Humaniza a la estrella: Muestra a Zendaya como una fan más (y sí, ¡obviamente es Team Edward!).

Rompe la cuarta pared: Juega con el pasado icónico de Pattinson, algo que el actor suele tratar con humor y cierta timidez.

Viralidad orgánica: Generó más impacto en redes que cualquier vestido de alta costura, conectando con la audiencia millennial y Gen Z de forma directa.

the drama

4. ¿Por qué funciona todo esto?

La clave del éxito radica en la ausencia de artificio. Cuando el romance es el producto, el público se siente manipulado. Aquí, al no haber nada que ocultar —ni nada que fingir—, todo se siente más creíble. La audiencia no va al cine a ver si "están juntos", sino a ver a dos de los mejores actores de su generación divertirse en una comedia oscura.