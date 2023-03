Lucas Benvenuto agradeció el apoyo de la sociedad y advirtió por si le pasa "algo"

“Les agradezco mucho. Mi niño interior les agradece. Parece que se ponen nerviosos. Gracias por tener el apoyo de la sociedad. Si la Justicia decide hacer algo en contra mío, Justicia que alguna vez me ignoró, me denigro y no me dio las respuestas necesarias, sé que tengo todo el peso de la sociedad. Saber que están ahí me hace dormir tranquilo. Si a mí me llega a pasar algo, ustedes me van a defender, para mí eso es maravilloso”, sentenció.