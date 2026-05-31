Luzu TV venció a 412 en un partido histórico y rompieron un récord de audiencia en streaming
El esperado cruce entre los dos programas se convirtió en un fenómeno masivo y captó la atención de todos.
Después de una larga previa marcada por bromas, provocaciones y cruces entre sus figuras, este domingo 31 de mayo finalmente llegó el esperado enfrentamiento entre Luzu TV y 412. La rivalidad, que se venía alimentando desde hacía meses en redes sociales y transmisiones en vivo, tuvo su capítulo más esperado en una cancha de fútbol 5 y terminó convirtiéndose en uno de los eventos digitales más comentados del año.
El denominado “gran partido del streaming” reunió a referentes de ambos espacios en un encuentro cargado de show, competitividad y miles de espectadores pendientes de cada jugada. Del lado de Luzu TV participaron Nico Occhiato, Santi Talledo, Marcos Giles y El Trinche, mientras que el equipo de 412 estuvo integrado por Davoo Xeneize, La Cobra, Teo D'Elía, Agusneta y Benito SDR.
Además del cruce deportivo, el evento sumó figuras invitadas como Sebastián Vignolo, Morena Beltrán y Héctor Baldassi, quienes aportaron análisis, comentarios y presencia estelar a una transmisión que mantuvo la atención del público durante varias horas.
Luzu TV vs. 412 y un récord de audiencia para el streaming argentino
El encuentro se transmitió en simultáneo por el canal de YouTube de Luzu TV y por la cuenta de Kick de Davoo Xeneize, logrando cifras impactantes. En el caso de Luzu, la emisión alcanzó picos cercanos a las 675 mil personas viendo en vivo, mientras que desde el canal de 412 se superaron los 334 mil espectadores simultáneos.
Con esos números, se calcula que más de un millón de usuarios estuvieron conectados siguiendo el evento, una cifra que lo posiciona como el stream más visto del año y que convirtió al duelo en tendencia absoluta en redes sociales durante horas.
En cuanto al resultado, el espectáculo no decepcionó. Tras un frenético empate 6-6 en el tiempo reglamentario, la definición se trasladó a los penales, donde el equipo encabezado por Nicolás Occhiato terminó imponiéndose y se quedó con la victoria frente a 412 en un cierre cargado de tensión y festejos.
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