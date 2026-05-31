Luzu TV venció a 412 en un partido histórico y rompieron un récord de audiencia en streaming

Luzu TV vs. 412 y un récord de audiencia para el streaming argentino

El encuentro se transmitió en simultáneo por el canal de YouTube de Luzu TV y por la cuenta de Kick de Davoo Xeneize, logrando cifras impactantes. En el caso de Luzu, la emisión alcanzó picos cercanos a las 675 mil personas viendo en vivo, mientras que desde el canal de 412 se superaron los 334 mil espectadores simultáneos.

Con esos números, se calcula que más de un millón de usuarios estuvieron conectados siguiendo el evento, una cifra que lo posiciona como el stream más visto del año y que convirtió al duelo en tendencia absoluta en redes sociales durante horas.

En cuanto al resultado, el espectáculo no decepcionó. Tras un frenético empate 6-6 en el tiempo reglamentario, la definición se trasladó a los penales, donde el equipo encabezado por Nicolás Occhiato terminó imponiéndose y se quedó con la victoria frente a 412 en un cierre cargado de tensión y festejos.