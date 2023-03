Martina de Gran Hermano destrozó a Jey Mammón: qué le dijo

Martina contra Jey Mammón

“Después de las denuncias el clima está más sensible en el canal, está medio caldeado e incómodo, Jey Mammón salió a atacarme y a ofenderme con la bandera de mis dichos, la verdad que estoy sorprendida, una persona que sale a atacarte y ahora es corrida de un programa por estar con un menor de 14 años, ¿cómo son las vueltas de la vida no?”, se preguntó Martina.

"Él -por Jey Mammón- salió a criticarme, no me invitó a su programa cuando invitaba a todos, defendiendo no sé qué ahora, una persona que te ataca por tus dichos y ahora es corrida por acciones, nada más que acotar”, agregó en una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen.

“Que una persona como esa -siempre hablando del ex conductor de La Peña de Morfi- que me critique termina hablando bien de mí, ¿con qué cara saliste a hablar de mí? ¿Con qué ejemplo? A mi me chupan un huevo las críticas”.

La lengua filosa de la ex Gran Hermano

“Para mí las críticas son todas iguales, me afectan las críticas de las personas que realmente me conocen, yo esos dichos los dije para entrar, no tenía nadie que me acomode, tenía que entrar por mis propios medios”, explicó la ex jugadora de Gran Hermano.

"Mi objetivo se cumplió pero pedí perdón porque si ofendí a alguien no está bueno, no reniego de lo que hice porque gracias a eso entré”, concluyó.