Netflix: se estrenó la segunda parte de la cuarta temporada de una icónica y exitosa serie

Creada por Chris Van Dusen, esta producción combina romance, escándalo y drama familiar, convirtiéndose en un fenommeno mundial. Cuándo llegó y de qué trata.
Después del gran éxito de su primera temporada, donde se presentó la historia de los hermanos Bridgerton y su vida en la alta sociedad londinense del siglo XIX, Netflix vuelve a capturar la atención con la segunda parte de la cuarta temporada de Bridgerton.
La serie, que combina romance, escándalo y drama familiar, se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial, acumulando millones de reproducciones. Creada por Chris Van Dusen, la primera temporada sigue a Daphne Bridgerton y Simon Basset, el duque de Hastings, mientras navegan los romances, secretos y escándalos de la alta sociedad londinense.
Cuándo se estrenó la segunda parte de la cuarta temporada
La segunda parte de la cuarta temporada de Bridgerton se estrenó el pasado jueves 26 de febrero a las 5 de la mañana. La historia mostró a un Benedict enfrentando las expectativas de la sociedad y de su familia, con la presión de Violet Bridgerton y el apoyo de Anthony, Kate y Sophie para tomar decisiones clave.
De qué trata la segunda parte
En esta entrega, Benedict Bridgerton debe lidiar con las expectativas de la sociedad y la presión de su familia para mantener su relación con Sophie, mientras intenta equilibrar sus deseos con las normas que lo rodean.
Anthony y Kate regresan de la India con su hijo para aconsejarlo, y Alfie apoya a Sophie para que no deje que el miedo controle sus decisiones.
También se muestra la vida matrimonial de Francesca y John Stirling, mientras Penelope Bridgerton comienza su nuevo papel como Lady Whistledown dentro del círculo cercano de la reina.
Reparto de Bridgerton
- Luke Thompson
- Yerin Ha
- Jonathan Bailey
- Nicola Coughlan
- Ruth Gemmell
- Golda Rosheuvel
- Adjoa Andoh
- Hannah Dodd
- Victor Alli
