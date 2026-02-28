Netflix: se estrenó la segunda parte de la cuarta temporada de una icónica y exitosa serie

MinutoUno

Creada por Chris Van Dusen, esta producción combina romance, escándalo y drama familiar, convirtiéndose en un fenommeno mundial. Cuándo llegó y de qué trata.

Netflix incorporó a su catálogo la segunda parte de la cuarta temporada de esta exitosa serie. 
Después del gran éxito de su primera temporada, donde se presentó la historia de los hermanos Bridgerton y su vida en la alta sociedad londinense del siglo XIX, Netflix vuelve a capturar la atención con la segunda parte de la cuarta temporada de Bridgerton.

La serie, que combina romance, escándalo y drama familiar, se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial, acumulando millones de reproducciones. Creada por Chris Van Dusen, la primera temporada sigue a Daphne Bridgerton y Simon Basset, el duque de Hastings, mientras navegan los romances, secretos y escándalos de la alta sociedad londinense.

Cuándo se estrenó la segunda parte de la cuarta temporada

bridgerton 4
La segunda parte de la cuarta temporada llegó a Netflix el último jueves.

La segunda parte de la cuarta temporada de Bridgerton se estrenó el pasado jueves 26 de febrero a las 5 de la mañana. La historia mostró a un Benedict enfrentando las expectativas de la sociedad y de su familia, con la presión de Violet Bridgerton y el apoyo de Anthony, Kate y Sophie para tomar decisiones clave.

De qué trata la segunda parte

En esta entrega, Benedict Bridgerton debe lidiar con las expectativas de la sociedad y la presión de su familia para mantener su relación con Sophie, mientras intenta equilibrar sus deseos con las normas que lo rodean.

Anthony y Kate regresan de la India con su hijo para aconsejarlo, y Alfie apoya a Sophie para que no deje que el miedo controle sus decisiones.

También se muestra la vida matrimonial de Francesca y John Stirling, mientras Penelope Bridgerton comienza su nuevo papel como Lady Whistledown dentro del círculo cercano de la reina.

Reparto de Bridgerton

  • Luke Thompson
  • Yerin Ha
  • Jonathan Bailey
  • Nicola Coughlan
  • Ruth Gemmell
  • Golda Rosheuvel
  • Adjoa Andoh
  • Hannah Dodd
  • Victor Alli

