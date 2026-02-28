Netflix: se estrenó la segunda parte de la cuarta temporada de una icónica y exitosa serie

Cuándo se estrenó la segunda parte de la cuarta temporada

bridgerton 4 La segunda parte de la cuarta temporada llegó a Netflix el último jueves.

La segunda parte de la cuarta temporada de Bridgerton se estrenó el pasado jueves 26 de febrero a las 5 de la mañana. La historia mostró a un Benedict enfrentando las expectativas de la sociedad y de su familia, con la presión de Violet Bridgerton y el apoyo de Anthony, Kate y Sophie para tomar decisiones clave.