Jimena Barón confirmó que está embarazada con un tierno posteo

"Dios, que también me trajo dolores, me trajo bálsamos y muchos regalos, pero este es el más grande de todos porque en algún momento, confieso, dejé de esperarlo", comenzó Barón. Luego de esto, agregó: "Mi sueño siempre fue tener una familia. Una mía. Me tocó trabajar duro para esta revancha, pero finalmente acá estamos".

Embed - Jimena Barón en Instagram: "Dios, que también me trajo dolores, me trajo bálsamos y muchos regalos, pero este es el más grande de todos porque en algún momento, confieso, dejé de esperarlo. Mi sueño siempre fue tener una familia. Una mía. Me tocó trabajar duro para esta revancha, pero finalmente acá estamos. Bebito lindo, vas a sellar esta familia haciéndola más feliz aún. Vas a hacer papá a Matías, hermano a Momo y a mí mamá otra vez, que nada me gusta más en la vida que ser mamá, ahora tu mamá. Te estamos esperando con el corazón desbordado de alegría y emoción. Ahora si estamos todos. Te amamos. Los amo demasiado a los 3. Estábamos esperando que sea prudente compartirlo con ustedes también. Gracias por el cariño! Estamos en las nubes. Jimena." View this post on Instagram A post shared by Jimena Barón (@jmena)

Tras esto, Jimena continuó hablándole directo a su segundo hijo: "Bebito lindo, vas a sellar esta familia haciéndola más feliz aún. Vas a hacer papá a Matías, hermano a Momo y a mí mamá otra vez, que nada me gusta más en la vida que ser mamá, ahora tu mamá". Y, muy emocionada, confirmó: "Te estamos esperando con el corazón desbordado de alegría y emoción. Ahora si estamos todos. Te amamos. Los amo demasiado a los 3".

"Estábamos esperando que sea prudente compartirlo con ustedes también. ¡Gracias por el cariño! Estamos en las nubes - Jimena -", cerró Barón en su carta dando así la feliz noticia.

Hay que destacar que, en más de una ocasión, Momo le expresó a su madre el deseo de ser hermano mayor y ella también dejó en claro en varios momentos que volvería a ser madre. Ahora, finalmente se cumplió el sueño de los tres quienes emocionaron a todos los fanáticos.