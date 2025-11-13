Jimena Barón reveló el trastorno que la atormenta desde que fue mamá por segunda vez: "No puedo más"
Tras el nacimiento de Arturo en junio, la actriz comenzó a sentir las consecuencias en su cuerpo.
A pocos meses de convertirse nuevamente en mamá, Jimena Barón utilizó sus redes sociales para contar un problema de salud que viene enfrentando en el último tiempo. La actriz, que dio a luz a Arturo, su segundo hijo y el primero junto a Matías Palleiro, se sinceró con sus seguidores sobre las molestias que la aquejan desde el posparto.
A través de una serie de historias en Instagram, la artista compartió detalles de lo que está viviendo y sorprendió con una confesión que generó empatía inmediata entre sus fanáticos. “Estoy con una dermatitis que me está enloqueciendo, por todo el cuerpo. Así que si me ven rascarme en los videos es que no puedo más”, expresó la cantante mientras mostraba donde le picaba.
En las fotos se puede ver a Jimena mostrando su brazo y su abdomen, visiblemente irritados. Junto a las imágenes, agregó una descripción que refleja la incomodidad que atraviesa: “Pica, y te pica, y te pica... Te rascás y te alivia y te pica en otro lado. Es enloquecedor”, relató con humor, pero dejando ver el malestar que le causa la afección.
La cantante también contó que el problema no es reciente y que lleva semanas conviviendo con los síntomas. “1 mes de esto llevo, a la madrugada me paro a rascarme mientras camino por la casa”, reveló, dando cuenta de cómo la situación afecta incluso sus horas de descanso.
Luego de su testimonio, muchas de sus seguidoras le escribieron para contarle que habían pasado por lo mismo tras el embarazo. A raíz de esa interacción, Jimena decidió responder con un mensaje lleno de gratitud y compañerismo: “Que bueno que lo compartí porque veo que somos una comunidad de personas con esto, es como un abrazo colectivo, no estás sola. Nos pica a todas. Que alegría”, escribió emocionada.
