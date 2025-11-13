Jimena Barón reveló el trastorno que la atormenta desde que fue mamá por segunda vez: "No puedo más"

A través de una serie de historias en Instagram, la artista compartió detalles de lo que está viviendo y sorprendió con una confesión que generó empatía inmediata entre sus fanáticos. “Estoy con una dermatitis que me está enloqueciendo, por todo el cuerpo. Así que si me ven rascarme en los videos es que no puedo más”, expresó la cantante mientras mostraba donde le picaba.