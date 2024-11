Jimena Barón y Julieta Poggio probaron gusanos en Tailandia

Fue en una de sus escapadas por un mercado callejero, en el que Jimena y Julieta decidieron animarse a probar distintos insectos, parte de la comida típica del país asiático.

Video: así probaron gusanos en Tailandia Jimena Barón y Julieta Poggio

jimena baron julieta poggio gusanos

El video, que fue filmado por Stephanie y compartido por Poggio en sus historias de Instagram, comenzó con una muestra de la variedad de opciones que había para elegir, entre alacranes, gusanos, ciempiés y hasta escarabajos.

“Vamos a probar estos dos tipos de gusanos”, comenzó diciendo la ex Gran Hermano, mientras ella sostenía un insecto más claro y Jimena otro más oscuro.

Si bien ella miraba completamente maravillada la situación, lo cierto es que la intérprete de “La Cobra” no podía ocultar sus gestos de aversión ante su propuesta. Sin embargo, intentó hacerle frente y dejar de lado su impresión. “Pará, creo que se nos va a salir porque están crocantes”, comentó Jimena, quien sacó la lombriz del palillo y la agarró entre sus dedos. Divertida por la situación, Poggio le contestó: “Entonces, va entero, ¿sí?”.

Acto seguido, ambas se lo comieron y saborearon por primera vez el gusto que tenía el insecto. El disgusto de la cantante se hizo evidente desde el primer segundo, ya que hizo un ademán de escupirlo. Sin embargo, la modelo no pudo ocultar su sorpresa luego de que el particular snack traspasara sus expectativas. “¡Upa! Muy rico, me gustó”, exclamó, entre risas, mientras se dirigía a pedir otro. Por su parte, su acompañante quedó anonadada y comentó: “¿Te gustó? Me quedó el gusano en el diente, bol…”.

La vivencia por parte de la dupla no pasó desapercibida para sus fanáticos, en especial para los de Barón. Entre sus más de seis millones de seguidores, unos de ellos le escribió por privado: “Ella padeciéndolo y la Juli queriendo más jajaja”. Ella, sin dar vueltas, le contestó públicamente con un toque de humor: “La hija de p… de Julieta me dio el gusano blando y ella se eligió el crocante”.