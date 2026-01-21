Joaquín Da Rosa es otra vez viral en la Argentina: “La historia de Camila”, la canción que es furor
El músico uruguayo, que se hizo viral con “El traje del PSG”, presentó fragmentos de su próximo lanzamiento.
Joaquín Da Rosa vuelve a estar en el centro de la escena digital. El artista nacido en Piedras Blancas, que ganó popularidad gracias a su canción “El traje del PSG”, presentó en las últimas horas un adelanto de su nuevo tema y rápidamente logró una fuerte repercusión en redes sociales, especialmente en Argentina.
Fiel a su estilo narrativo, Da Rosa continúa apostando por relatos cotidianos y cercanos. Su reciente canción, “La historia de Camila”, cuenta el camino de una joven “chica tranquila y callada que logra recibirse de abogada”, una trama sencilla pero emotiva que conectó de inmediato con miles de oyentes y potenció su crecimiento del otro lado del Río de la Plata.
El impacto del tema se amplificó tras su visita a Vorterix, donde el músico realizó una interpretación en vivo que no tardó en viralizarse. El clip acumuló reproducciones y comentarios, consolidando su llegada al público argentino y reafirmando su presente ascendente.
La repercusión también se trasladó a Olga: en el programa Sería Increíble, los integrantes se sumaron a cantar y disfrutar la canción al aire. Ese momento fue replicado en redes sociales y terminó de impulsar la visibilidad del artista uruguayo, que sigue sumando seguidores y marcando presencia en la escena musical regional.
El fenómeno alrededor de Joaquín Da Rosa también se explica por la identificación que genera en su audiencia. Sus letras, alejadas de grandes artificios, apelan a vivencias comunes y personajes reales, algo que muchos destacan en los comentarios y mensajes que recibe a diario. Esa cercanía se traduce en una comunidad cada vez más activa que acompaña cada nuevo adelanto y lo impulsa a seguir explorando este camino musical.
Mientras crece la expectativa por el lanzamiento completo de su próximo tema, el artista uruguayo sigue consolidando su nombre en el circuito digital y mediático argentino. Con un recorrido que avanza de forma orgánica y sostenida, Da Rosa confirma que su propuesta traspasó fronteras y que su historia musical recién empieza a escribir nuevos capítulos.
