Joaquín Da Rosa es otra vez viral en la Argentina: “La historia de Camila”, la canción que es furor

El fenómeno alrededor de Joaquín Da Rosa también se explica por la identificación que genera en su audiencia. Sus letras, alejadas de grandes artificios, apelan a vivencias comunes y personajes reales, algo que muchos destacan en los comentarios y mensajes que recibe a diario. Esa cercanía se traduce en una comunidad cada vez más activa que acompaña cada nuevo adelanto y lo impulsa a seguir explorando este camino musical.