Netflix: la película de misterio, suspenso y comedia negra que se estrenó hace años y es un éxito
Ana de Armas volvió a sacudir Netflix con un estreno impactante. Su nueva película de crimen y misterio viene arrasando premios.
El estreno más esperado de Netflix llegó a la plataforma y ya apunta a convertirse en una de las películas más buscadas. Se trata de Knives Out: Entre navajas y secretos combina drama, humor, crimen y misterio, con un elenco encabezado por Ana de Armas, Chris Evans y Daniel Craig, y reconocida con nominaciones a los Premios Oscar.
Dirigida y escrita por Rian Johnson, esta superproducción de 2019 desembarcó en el streaming el 2 de julio de 2025. Con una duración de 2 horas y 10 minutos, conquistó a la crítica internacional por su estilo de policial clásico mezclado con humor, además de la destacada actuación de Ana de Armas, celebrada por medios especializados.
De qué trata "Knives Out: Entre navajas y secretos"
La película Knives Out: Entre navajas y secretos, disponible en Netflix desde el 2 de julio de 2025, desarrolla una historia marcada por secretos familiares, engaños y un enigma que rodea la muerte de un célebre autor de novelas policiales. El misterio se activa cuando Harlan Thrombey, interpretado por Christopher Plummer, aparece sin vida en su mansión poco después de cumplir 85 años.
En medio del caos, el detective Benoit Blanc, encarnado por Daniel Craig, es convocado de forma inesperada para desentrañar el caso. A partir de ahí, debe avanzar entre pistas confusas y testimonios contradictorios para acercarse a la verdad, mientras cada miembro del entorno del escritor se convierte en un posible responsable.
Reparto de "Knives Out: Entre navajas y secretos"
- Daniel Craig como Benoit Blanc
- Chris Evans como Ransom Drysdale
- Ana de Armas como Marta Cabrera
- Jamie Lee Curtis como Linda Drysdale
- Michael Shannon como Walt Thrombey
- Don Johnson como Richard Drysdale
- Toni Collette como Joni Thrombey
- LaKeith Stanfield como Lieutenant Elliott
- Christopher Plummer como Harlan Thrombey
- Katherine Langford como Meg Thrombey
- Jaeden Martell como Jacob Thrombey
Trailer de "Knives Out: Entre navajas y secretos"
