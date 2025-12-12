Netflix canceló "El Refugio Atómico", la serie con Joaquín Furriel y de los creadores de "La Casa de Papel"
Las duras críticas que acumuló la serie terminaron inclinando la balanza y llevaron a la plataforma a tomar una decisión drástica.
"El Refugio Atómico" llegó a la pantalla de Netflix en septiembre de 2025 con grandes expectativas: desde su anuncio, había sido presentada como la heredera natural de "La Casa de Papel", no solo por su ambición visual sino también porque volvió a reunir al equipo de Vancouver.
Sin embargo, y pese a la apuesta inicial, Netflix terminó bajándole el pulgar a la serie protagonizada por Joaquín Furriel, confirmando su cancelación.
La ambiciosa serie española contaba con tres argentinos en el elenco: Joaquín Furriel, Natalia Verbeke y Agustina Bisio.
¿Por qué cancelaron "El Refugio Atómico"?
Aunque el final de la primera temporada dejaba abierta la puerta a una continuación, la plataforma tomó la decisión de no seguir adelante luego de comprobar que la ficción solo alcanzó un 33% de críticas positivas, un número muy por debajo de lo esperado para una producción de alto presupuesto. El rendimiento no logró acompañar la inversión y eso terminó influyendo directamente en la determinación de la compañía.
A esto se suma la información que asegura que Netflix ya comunicó a todos los actores que quedan desvinculados de sus contratos y que el equipo técnico está desmontando los sets, confirmando de manera tácita que "El Refugio Atómico" no tendrá continuidad y que su cierre es definitivo.
¿De qué trata "El Refugio Atómico"?
La historia se sitúa en un mundo atravesado por un conflicto extremo. Según la sinopsis oficial: "En medio de un conflicto global sin precedentes, un grupo de multimillonarios se refugia en un lujoso búnker, donde una antigua enemistad entre dos familias se reaviva", planteando una trama de encierro, tensiones y luchas de poder.
“Kimera Underground Park se convertirá así en un escenario claustrofóbico para dos familias marcadas por una herida del pasado. Aislados bajo tierra y sin posibilidad de escapar, dan rienda suelta a unas personalidades cargadas de ácido sulfúrico, destapando sus secretos más inconfesables. Pero también surgen las alianzas más inesperadas. Una radiografía emocional excesiva y sorprendente de unos multimillonarios viviendo en un agujero de oro”, continúa.
El elenco reúne nombres reconocidos: Miren Ibarguren, Joaquín Furriel, Natalia Verbeke, Carlos Santos, Montse Guallar, Pau Simón, Alicia Falcó, Agustina Bisio y Álex Villazán, quienes interpretan a los habitantes de este búnker de lujo donde nada es lo que parece.
