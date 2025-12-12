Netflix canceló "El Refugio Atómico", la serie con Joaquín Furriel y de los creadores de "La Casa de Papel"

¿De qué trata "El Refugio Atómico"?

La historia se sitúa en un mundo atravesado por un conflicto extremo. Según la sinopsis oficial: "En medio de un conflicto global sin precedentes, un grupo de multimillonarios se refugia en un lujoso búnker, donde una antigua enemistad entre dos familias se reaviva", planteando una trama de encierro, tensiones y luchas de poder.

“Kimera Underground Park se convertirá así en un escenario claustrofóbico para dos familias marcadas por una herida del pasado. Aislados bajo tierra y sin posibilidad de escapar, dan rienda suelta a unas personalidades cargadas de ácido sulfúrico, destapando sus secretos más inconfesables. Pero también surgen las alianzas más inesperadas. Una radiografía emocional excesiva y sorprendente de unos multimillonarios viviendo en un agujero de oro”, continúa.

El elenco reúne nombres reconocidos: Miren Ibarguren, Joaquín Furriel, Natalia Verbeke, Carlos Santos, Montse Guallar, Pau Simón, Alicia Falcó, Agustina Bisio y Álex Villazán, quienes interpretan a los habitantes de este búnker de lujo donde nada es lo que parece.