Escándalo en TN: Grabois "picanteó" a Jonatan Viale y el militante macrista se quedó sin palabras

El escándalo en TN entre Jonatan Viale y Juan Grabois

"¿Jony me escuchás? Porque no contás a la gente lo que me dijiste cuando me llamaste", le dijo Grabois a Viale, que contestó: "¿Sobre que Juan?". Y Grabois respondió: "El llamado que me hiciste para disculparte, aprovechá ahora que estás al aire para contarlo".

En el medio el militante macrista, ex La Nación+, con muchos nervios sonreía y decía "es una chicanita", los periodistas que luego lo iban a entrevistar le pedían silencio a Grabois pero nunca le bajaron el micrófono para que no se escuchen sus dichos al aire contra Viale: ¿no lo quieren en TN a Jony?