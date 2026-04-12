Gran Hermano: quiénes bajaron y quiénes siguen en placa

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Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en https://t.co/dTCgWL5SIb con @santiagodelmoro pic.twitter.com/wvJHAjHG4O — Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 13, 2026

Dentro de la casa, el clima se volvió más espeso tras conocerse los nombres, con estrategias que comienzan a reacomodarse y vínculos que podrían verse afectados por la cercanía de la eliminación.

Con este panorama, el lunes será una jornada decisiva para el reality, donde el voto del público definirá quién se convierte en el próximo eliminado en una edición que no deja de sorprender.

Cómo se vota gratis al que querés que se vaya de Gran Hermano

Existen dos maneras de votar sin costo para elegir al participante que deseas que sea eliminado: