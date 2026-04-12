Gran Hermano: quiénes bajaron y quiénes siguen en placa
El público habló y ya hay cuatro jugadores que se aseguraron una semana más dentro de la casa, mientras que el resto sigue en zona de peligro.
La gala de este domingo en Gran Hermano Generación Dorada dejó definiciones clave de cara a la eliminación. En una noche cargada de nervios, el conductor Santiago del Moro reveló qué participantes lograron salir de placa gracias a haber recibido la menor cantidad de votos negativos.
Con el anuncio en vivo, varios jugadores pudieron respirar aliviados y asegurarse su continuidad en el reality al menos por una semana más, en una instancia donde cada voto del público resulta determinante.
Los participantes que lograron bajar de placa fueron Titi, Manuel, Daniela, Pincoya y Nazareno, quienes celebraron la noticia en medio de la emoción y el alivio tras días de incertidumbre dentro de la casa.
Sin embargo, no todos corrieron con la misma suerte. Brian, Lola y La Maciel continúan en la cuerda floja y deberán enfrentar la definición final en la gala del lunes, donde uno de ellos abandonará la competencia.
La dinámica, que divide la eliminación en dos etapas, vuelve a aumentar la tensión entre los jugadores, ya que obliga a convivir con la presión hasta último momento y deja expuestos a quienes siguen en placa.
Dentro de la casa, el clima se volvió más espeso tras conocerse los nombres, con estrategias que comienzan a reacomodarse y vínculos que podrían verse afectados por la cercanía de la eliminación.
Con este panorama, el lunes será una jornada decisiva para el reality, donde el voto del público definirá quién se convierte en el próximo eliminado en una edición que no deja de sorprender.
Cómo se vota gratis al que querés que se vaya de Gran Hermano
Existen dos maneras de votar sin costo para elegir al participante que deseas que sea eliminado:
- A través del código QR que aparece en pantalla.
- Enviando un SMS con la palabra GH al 9009 y respondiendo con el nombre del concursante que se desea eliminar.
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