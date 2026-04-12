Bomba en Gran Hermano: quién es el reemplazo de Andrea del Boca

Esa experiencia previa no solo le dio herramientas para manejar la convivencia y la exposición constante, sino que también la posiciona como una jugadora a tener en cuenta desde el primer día, capaz de adaptarse rápidamente a las reglas del reality y generar impacto tanto dentro como fuera de la casa.

Su incorporación genera expectativa no solo por su trayectoria en el mundo del espectáculo, sino también por el impacto que podría tener en las estrategias dentro de la casa, en una instancia donde cada movimiento resulta clave. Con este cambio, el reality suma un nuevo capítulo cargado de sorpresas, apostando a renovar la energía del juego en una temporada que no deja de sumar giros inesperados.