Jorge Martínez sufrió dos estafas y perdió todos sus ahorros
A los 79 años el actor fue estafado virtualmente dos veces y perdió los ahorros de toda su vida. Además, le pidieron préstamos. Los detalles.
Jorge Martínez, el reconocido actor argentino atraviesa un momento sumamente delicado a sus 79 años de edad. En un desgarrador testimonio brindado en una entrevista para la pantalla de América TV, la figura del espectáculo reveló que resultó víctima de dos complejas maniobras delictivas mediante plataformas digitales, las cuales provocaron la pérdida absoluta de su capital monetario.
Pese al duro golpe económico, la víctima precisó que cuenta con abundante material respaldatorio, comprobantes de transferencias y datos concretos sobre las cuentas de destino involucradas en la red de engaños.
El calvario del artista comenzó luego de realizar una transacción comercial en la firma internacional de venta por internet denominada Temu. Si bien las prendas de vestir y los productos adquiridos arribaron a su domicilio sin inconvenientes, la pesadilla se desató una semana más tarde a través de un contacto telefónico en el que los estafadores le aseguraron que había ganado una premiación económica.
El propio protagonista describió detalladamente cómo se gestó la primera engañifa durante la transmisión televisiva: “Compré unos productos en Temu, que es una internacional que vende por internet. Me mandaron dos remeras, dos pares de toallas, dos pares de zapatillas. Bueno, muy bien andaba todo hasta que a la semana me llaman y me dicen: ‘Mirá, Jorge, tenemos que hacerte un depósito porque sos el cliente de la semana’”
Con la excusa de efectivizar la acreditación de 500 mil pesos, los ciberdelincuentes le solicitaron la información bancaria. Poco después, el personal de su entidad financiera se comunicó de urgencia para alertarlo sobre movimientos extraños en sus cuentas, según rememoró el actor al reproducir el diálogo mantenido con su gestor: “A la tarde me llama el oficial del banco, el oficial mío del banco, y me dice: ‘Jorge, vos pediste un crédito de 1.700.000 y otro de 863.000’. ‘No’, le digo, ‘Gonzalo, yo no pedí nada’”
Pese a las advertencias, los delincuentes lograron concretar la maniobra extractiva de forma veloz. Sobre el desenlace de ese primer hecho, el afectado explicó las pérdidas sufridas y el destino de los prestamos otorgados: “Me sacaron los ahorros y, gracias a Dios, lo único que faltaba que tenía que pagar, además de mis ahorros, un crédito al banco, tenía que pagarle 1.700.000 y 830.000. Y bueno, gracias a Dios, eso se pagó”
Sin darle tregua, el artista cayó posteriormente en una segunda red delictiva montada sobre una supuesta plataforma de inversiones que utilizaba material manipulado digitalmente. La propuesta exigía un pago inicial de 149.600 pesos para ingresar a un circuito de rendimiento financiero.
Respecto a este nuevo engaño, la víctima reconstruyó el mecanismo utilizado por los estafadores para engatusarlo: “Es esta plataforma que tenía como titular a Messi, después veo que es una inteligencia artificial, donde me dicen que depositando 149.600 pesos me harían integrante de una plataforma donde va girando el dinero y me van ahorrando”
A medida que le mostraban falsas ganancias que alcanzaban los 19 mil dólares, los delincuentes le impusieron trabas operativas para poder retirar el supuesto dinero acumulado, tal como citó el propio perjudicado: “Me empiezan a mandar: ‘Mirá, Jorge, se acreditó acá 1200 dólares. Vamos a hacer una cosa, te lo vamos a mandar todos juntos, porque tenés que pedir un permiso a Comercio Exterior’”
Para concretar ese supuesto trámite cambiario le exigieron nuevamente los accesos bancarios, drenando los últimos 1400 dólares que le quedaban en su caja de ahorro. Frente a la complejidad para avanzar en el plano judicial debido a que le argumentaron que la entrega de datos fue voluntaria, el actor dejó en claro que posee toda la documentación que prueba las transferencias efectuadas al señalar: “Tengo toda la acreditación”
Asimismo, cuestionó con vehemencia la postura de la justicia sobre el manejo de las cuentas bancarias en la actualidad: “Pero la verdad, vos hacés un trabajo y das el número de cuenta para que te hagan el depósito ahí. O sea, si vos no das el número de cuenta, no te hacen el depósito”
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario