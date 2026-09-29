Jorge Martínez sufrió dos estafas y perdió todos sus ahorros

Pese a las advertencias, los delincuentes lograron concretar la maniobra extractiva de forma veloz. Sobre el desenlace de ese primer hecho, el afectado explicó las pérdidas sufridas y el destino de los prestamos otorgados: “Me sacaron los ahorros y, gracias a Dios, lo único que faltaba que tenía que pagar, además de mis ahorros, un crédito al banco, tenía que pagarle 1.700.000 y 830.000. Y bueno, gracias a Dios, eso se pagó”

Sin darle tregua, el artista cayó posteriormente en una segunda red delictiva montada sobre una supuesta plataforma de inversiones que utilizaba material manipulado digitalmente. La propuesta exigía un pago inicial de 149.600 pesos para ingresar a un circuito de rendimiento financiero.

Respecto a este nuevo engaño, la víctima reconstruyó el mecanismo utilizado por los estafadores para engatusarlo: “Es esta plataforma que tenía como titular a Messi, después veo que es una inteligencia artificial, donde me dicen que depositando 149.600 pesos me harían integrante de una plataforma donde va girando el dinero y me van ahorrando”

A medida que le mostraban falsas ganancias que alcanzaban los 19 mil dólares, los delincuentes le impusieron trabas operativas para poder retirar el supuesto dinero acumulado, tal como citó el propio perjudicado: “Me empiezan a mandar: ‘Mirá, Jorge, se acreditó acá 1200 dólares. Vamos a hacer una cosa, te lo vamos a mandar todos juntos, porque tenés que pedir un permiso a Comercio Exterior’”

Para concretar ese supuesto trámite cambiario le exigieron nuevamente los accesos bancarios, drenando los últimos 1400 dólares que le quedaban en su caja de ahorro. Frente a la complejidad para avanzar en el plano judicial debido a que le argumentaron que la entrega de datos fue voluntaria, el actor dejó en claro que posee toda la documentación que prueba las transferencias efectuadas al señalar: “Tengo toda la acreditación”

Asimismo, cuestionó con vehemencia la postura de la justicia sobre el manejo de las cuentas bancarias en la actualidad: “Pero la verdad, vos hacés un trabajo y das el número de cuenta para que te hagan el depósito ahí. O sea, si vos no das el número de cuenta, no te hacen el depósito”