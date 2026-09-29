"La amé mucho, pero...": el desconocido romance del Oscar "Negro" González Oro con una famosa actriz

La independencia como elección: "No me gusta dar explicaciones"

Durante ese mismo período de exposición mediática, González Oro reflexionó sobre sus vínculos sentimentales y justificó su preferencia por la soltería, argumentando que su estilo de vida no se adaptaba fácilmente a las exigencias de una relación formal: “La falta de pareja puede que tenga que ver, no soy un tipo fácil, hace rato no estoy en pareja y no debe ser fácil ser pareja del Negro Oro. La soledad no la negocio, no me gusta dar explicaciones”.