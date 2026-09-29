"La amé mucho, pero...": el desconocido romance del Oscar "Negro" González Oro con una famosa actriz
Tras el fallecimiento del reconocido locutor y conductor radial, salió a la luz con qué importante figura del espectáculo argentino mantuvo un romance.
En los últimos años de su vida, Oscar "Negro" González Oro abrió las puertas de su intimidad al hablar públicamente sobre su bisexualidad, un gesto que generó un fuerte impacto mediático. Sin embargo, dentro de su recorrido personal también existió un capítulo mucho menos difundido que lo vinculó a la actriz Ana María Picchio, con quien compartió un período de profunda cercanía y complicidad.
Las dos caras de un mismo recuerdo: ¿hubo romance entre Ana María Picchio y Oscar "Negro" González Oro?
En una entrevista, el conductor recordó aquel acercamiento y sugirió que el afecto entre ambos había traspasado la barrera de lo fraternal: “Jamás estaría con alguien del medio. Fui muy amigo y amé mucho a Ana María Picchio, pero fue una cosita nada más. La pasábamos re bien, salíamos todas las noches, pero no sé si estábamos en condiciones de ser pareja”.
La reacción de la actriz no tardó en llegar, aunque su lectura sobre los hechos fue sensiblemente distinta. Al ser consultada sobre los dichos del locutor, rechazó la idea de un romance y encasilló el vínculo estrictamente en el terreno del afecto mutuo: “Noooo, ni loco, no tuvimos nada más que ser grandes amigos”.
De este modo quedaron expuestas dos miradas sobre una misma época: mientras el periodista dejó entrever un matiz afectivo que superó el lazo casual, Picchio mantuvo firme su postura de que se trató, únicamente, de una gran amistad.
La independencia como elección: "No me gusta dar explicaciones"
Durante ese mismo período de exposición mediática, González Oro reflexionó sobre sus vínculos sentimentales y justificó su preferencia por la soltería, argumentando que su estilo de vida no se adaptaba fácilmente a las exigencias de una relación formal: “La falta de pareja puede que tenga que ver, no soy un tipo fácil, hace rato no estoy en pareja y no debe ser fácil ser pareja del Negro Oro. La soledad no la negocio, no me gusta dar explicaciones”.
Con el paso del tiempo, el entredicho entre ambas figuras quedó registrado como un matiz de color en la vida personal del comunicador. Más allá de si existió o no un romance, la relación perdura en el recuerdo del ambiente artístico como el reflejo de una etapa signada por el cariño y la complicidad compartida.
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