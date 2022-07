Jorge Rial anunció que iniciará acciones legales contra Daniel Vila por las amenazas

En el inicio de Argenzuela por C5N, Jorge Rial se refirió a la amenaza que sufrió de Daniel Vila y reveló sus pasos a seguir al respecto: “Acá hay un empresario de medios que es Daniel Vila que amenaza a un periodista que vengo a hacer yo. Pero no hay peleas, no hay disputas, no hay nada de por medio. Hay un empresario que le molesta que un periodista de información”.