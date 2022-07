Daniel Vila no desmintió haber amenazado a Jorge Rial: qué dijo

"¿Te sorprendió la actitud de Rial?", le preguntaron. Y Vila señaló: "Lo que siento... bueno, el que siembra tormentas cosecha tempestades. Por lo que estoy viendo parece que las tempestades que está cosechando son tremendas. Pero bueno, él sabrá lo que hace". Sobre un posible encuentro con Rial, Vila sentenció: "No, de ninguna manera. No tengo tema de conversación con él".

Sobre los reclamos salariales de los trabajadores del canal, que Rial contó en su programa, aclaró: "No creo que haya motivo para ninguna conmoción. El canal pagó una parte del aguinaldo hace días y va a pagar el resto este viernes. Punto. Eso es toda la conmoción que pudo haber en el canal. Espero que se normalice todo. No hay motivo para que no se normalice".

Por su parte, sobre la carta abierta que Luis Ventura publicó en contra de Rial, manifestó: "Sí, la leí. Creo que él dijo lo que siente. Ventura es muy espontáneo, sanguíneo. Capaz dijo lo que tenía guardado hace muchos años".

"Por supuestos que hay temas internos que es mejor que se resultaban de manera interna. Pero no podemos desconocer que es un medio de comunicación, por eso tienen mayor repercusión. No es lo mismo que un supermercado", afirmó sobre los conflictos. Sin embargo, Vila destacó el crecimiento en número de rating que tuvo América en los últimos meses y los cambios realizados en su programación.