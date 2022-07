El reencuentro de Jorge Rial y Luis Ventura

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jorge Rial (@jrial)

“Fue una casualidad absoluta. Evidentemente se tenía que dar. En los últimos días los dos estuvimos hablando del otro. Él estaba merendando en una librería acá nomás y yo fui a comprar dos libros que hace un montón tenía ganas de comprar. Cuando estaba por ir a pagar, me asomé y vi que estaba él solito. Me mandé, le di un abrazo. Vino la mesera y me preguntas ‘¿va a tomar algo?’. Lo miré a él como diciendo qué hacemos, me dijo ‘dale’. Pedí un cortado y me quedé ahí como una hora y charlamos. La charla no la voy a contar”, explicó Rial al aire en C5N, donde este lunes arranca con Argenzuela a las 15.